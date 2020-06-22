Россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения ВС РФ и военной техники на оккупированные районы Донбасса в обход официальных пунктов пропуска.

Свіжа партія з Росії

Подібна тактика росіян не є новою. Робиться це для того, щоб унеможливити фіксацію подібних фактів з боку СММ ОБСЄ.

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Утім, незважаючи на всі заходи російської сторони щодо мінімізації витоку інформації, 6 червня у щоденному звіті ОБСЄ знайшла підтвердження інформація "Права Справа" про передислокацію окремих підрозділів ЗС РФ до тимчасово окупованої території Луганської області.

Спираючись на початкові дані зі звіту ОБСЄ, волонтерам InformNapalm вдалося визначити точні координати прибуття вантажівок у Луганськ: 48.538979, 39.325941. За допомогою моніторингу відкритих джерел встановили, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами як бази для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського Корпусу.

Це не перший випадок, коли бойовики і українські спецслужби вимушені підтвердити наявність живої сили і техніки в тому чи іншому місці їхнього базування після оприлюднення відповідної оперативної інформації аналітичного відділу ГІ "Права Справа".

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Наразі одним з місць дислокації важкої бронетехніки бойовиків в окупованому Луганську є база "Транспеле" ТОВ "Лаа-Транс". Крім того, наявність важкої бронетехніки бойовиків зафіксовано на території АТП 10927 за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 101-а. На території АТП створено базу для капітального ремонту пошкодженої бронетехніки бойовиків.