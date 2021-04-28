На Луганщине прокуратура разоблачила террористическую группу, которая хотела совершить преступление в месте дислокации военных Вооруженных Сил Украины. Ее участники пытались распылить там хлор.

По данным следствия, террористы планировали причинить вред жизни и здоровью украинских военных. Однако преступление удалось предупредить.

Читайте также Боевики уничтожили камеру ОБСЕ и обстреляли из под нее украинские позиции

У 2 участников террористической группы прокуратура изъяла средства и орудия для сбора и передачи информации сотруднику так называемого "министерства госбезопасности" на оккупированной территории Луганщины об оборонной сфере.

Стоит заметить, что данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокацию военной техники они получали также и от украинского военнослужащего.



На Луганщине разоблачили террористическую группу / Фото Специализированной прокуратуры ОС

К теме Из 32 государств: в прокуратуре назвали, сколько иностранных наемников боевиков были на Донбассе

Организатора террористической группы уже задержали. Сейчас решают вопрос об объявлении о подозрении всем ее участникам и избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.