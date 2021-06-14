Такое мнение высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он считает, что на самом же деле Протасевича просто взяли в заложники.

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"Это стандартная тактика любого террористического режима. Это террористы захватили заложника и теперь пользуются им для разных целей", – заявил Мицкевич.

По его словам, остается лишь догадываться, как именно угрожают Протасевичу и каким образом заставляют его говорить глупости.

Этому никто не верит,

– заявил Мицкевич.

Он отметил, что есть 2 причины, чтобы так считать:

журналисты BBC просто собрались и ушли с этой так называемой пресс-конференции;

журналистка Татьяна Каравянкова встала и сказала, что не верит ни одному слову Протасевича и может только догадываться, какое давление на него совершают.

Мицкевич: Хотят перетянуть общество на свою сторону

Как отметил журналист, режим Лукашенко прибегает к таким действиям, ведь до сих пор не может воспринять негатив от народа.

"Они захватили заложника и действительно думают, что в это кто-то будет верить. Они думают, что таким образом смогут определенное общественное мнение перетянуть на свою сторону. Они думают, что люди начнут обвинять Протасевича в сотрудничестве с режимом", – подытожил Мицкевич.

Справка. Протасевича задержали 23 мая. Тогда пассажирский самолет компании Ryanair, в котором он находился, принудительно посадили в Минске якобы из-за взрывчатки на борту. На самом деле это оказалось неправдой, а после посадки сразу же задержали Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Мицкевич прокомментировал брифинг Протасевича: видео