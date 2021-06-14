Одна из журналисток в зале Татьяна Каравянкова подчеркнула, что не верит Протасевичу. Она пожелала ему держаться и пережить все, что происходит.
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Роман, я искренне тебе сочувствую. Многие коллеги в Беларуси искренне сочувствуют тебе. Я представляю, что с тобой можно было сделать. И я не верю ни одному твоему слову. Только держись, просто переживай,
– сказала журналистка.
Что говорил Протасевич
- Активист заявил, что прекрасно себя чувствует и ни на что не жалуется.
- Задержанный подчеркнул, что никогда не был сторонником самопровозглашенного президента Беларуси. Однако он его "уважает как человека".
- Кроме того, Протасевич отметил, что его родители якобы находятся в заложниках в Польше.
Посадка самолета в Беларуси: что известно
- 23 мая пассажирский самолет компании Ryanair принудительно посадили в Минске. Все из-за якобы угрозы заминирования.
- С самолета сняли Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Ряд стран остановил авиасообщение с Беларусью. ЕС ввел санкции против Минска.