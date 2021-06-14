Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все прекрасно, – заявил Протасевич.

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Брифинг с участием Протасевича организовали в Национальном пресс-центре. Экс-редактор NEXTA в очередной раз заверил, что не имеет жалоб на условия содержания и отношение правоохранительных органов.

Журналист уверяет, что его никто не заставлял сотрудничать с правоохранительными органами, мол, это его собственный выбор. Более того, Протасевич говорит, что понимает, какой вред нанес государству.

Обратите внимание! Что касается следов на руках, которые заметили во время предыдущего интервью, то Протасевич говорит, что это следствие стяжек во время задержания. После этого, мол, его не трогали.

Журналист говорит, что уважает Лукашенко

Задержанный подчеркнул, что никогда не был сторонником самопровозглашенного президента Беларуси. Однако, говорит Протасевич, он его "уважает как человека, который смог удержать власть после оппозиционных протестов 2020 года".

Но я не перехожу на сторону власти. Никто ни в чем меня не убеждал. Я говорю искренне,

– заверил Протасевич.

О работе в штабе Тихановской

Поделился основатель NEXTA и своей работой в Вильнюсе. Во время сотрудничества со штабом Светланы Тихановской он встретил идейных по духу людей, однако говорит, что впоследствии ситуация изменилась и начались внутренние разборки.

​Тем временем Дорога каждая минута: родители Протасевича просят помощи у Меркель

Протасевич говорит, что его родителей используют

Что касается своих родителей, которые активно выходят на акции протеста и призывают международное сообщество к помощи сыну, то Протасевич якобы считает, что их используют. Мол, они в Польше – как будто в заложниках.

Мои родители – в заложниках. В Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели,

– сказал журналист.

Что касается своей девушки – гражданки России Софии Сапеги, которую задержали вместе с ним, то Протасевич говорит, что после этого с ней не виделся.

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Некоторые СМИ во время брифинга выразили сомнение в правдивости слов журналиста. Представители BBC в знак протеста покинули мероприятие.

В чем обвиняют Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу?

Протасевичу инкриминируют организацию массовых беспорядков и разжигание социальной розни. Его девушку подозревают в организации групповых беспорядков, нарушивших общественный порядок.