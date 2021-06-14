Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

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София Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске

Правозащитник отметил, что рассмотрение жалобы состоится 14 июня в суде Партизанского района Минска. Он добавил, что сейчас София Сапега чувствует себя нормально.

Александр Филанович также рассказал, что 11 июня находился в Следственном комитете Республики Беларусь, где ознакомился с документами, которые касаются задержания подзащитной. Также он просмотрел другие сведения о возбуждении против девушки еще одного уголовного дела.

Отметим, что к Софии Сапеге был допущен адвокат только через 5 дней после посадки самолета, 28 мая. Девушка Романа Протасевича 9 июня написала письмо из СИЗО, в котором попросила не обвинять в ее задержании журналиста.

Протасевича и Сапегу задержали в Минске: главное