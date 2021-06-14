Судове засідання буде проходити в закритому режимі. Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович.
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Софія Сапега подала скаргу на своє затримання в Мінську
Правозахисник зазначив, що розгляд скарги відбудеться 14 червня в суді Партизанського району Мінська. Він додав, що наразі Софія Сапега почувається нормально.
Олександр Філанович також розповів, що 11 червня перебував у Слідчому комітеті Республіки Білорусь, де ознайомився з документами, які стосуються затримання підзахисної. Також він переглянув інші відомості про порушення проти дівчини ще однієї кримінальної справи.
Відзначимо, що до Софії Сапеги було допущено адвоката лише через 5 днів після посадки літака, 28 травня. Дівчина Романа Протасевича 9 червня написала лист з СІЗО, в якому попросила не звинувачувати в її затримання журналіста.
Протасевича і Сапегу затримали в Мінську: головне
- Ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування. Втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- Разом з ним у Білорусі затримали його дівчину Софію Сапегу. Зараз вона перебуває в СІЗО КДБ.
- 25 травня в мережі з'явилося відео, в якому вона "зізналася", що адмініструвала телеграм-канал "Чорна книга Білорусі", де публікували персональні дані білоруських силовиків.
- Олександр Лукашенко 27 травня назвав Протасевича "екстремістом", а Софію Сапегу – "його спільницею".