Об этом рассказал руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак. Комментируя инцидент, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была вынуждена принять судно, ведь якобы украинские аэропорты отказались.
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Украина готова предоставить всю необходимую информацию для расследования, – Ярмак
Андрей Ярмак отметил, что никаких соответствующих запросов 23 мая не поступало в Украину. И в "Украэрорух" могут легко это доказать, ведь все записи есть в наличии.
Разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту,
– отметил он.
По его словам, все имеющиеся данные можно прослушать и сопоставить информацию. Глава предприятия добавил, что Украина готова предоставить необходимую информацию в рамках расследования, которое проводится по принудительной посадке самолета Ryanair.
Самолет с Протасевичем принудительно посадили в Минске: главное
- Бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем, после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.
- После задержания журналиста многие страны закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов. В Евросоюзе запретили белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.
- 10 июня Япония призвала свои авиакомпании не летать над территорией Беларуси и запретила полеты над страной белорусским воздушным судам.