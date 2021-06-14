Об этом рассказал руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак. Комментируя инцидент, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была вынуждена принять судно, ведь якобы украинские аэропорты отказались.

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Украина готова предоставить всю необходимую информацию для расследования, – Ярмак

Андрей Ярмак отметил, что никаких соответствующих запросов 23 мая не поступало в Украину. И в "Украэрорух" могут легко это доказать, ведь все записи есть в наличии.

Разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту,

– отметил он.

По его словам, все имеющиеся данные можно прослушать и сопоставить информацию. Глава предприятия добавил, что Украина готова предоставить необходимую информацию в рамках расследования, которое проводится по принудительной посадке самолета Ryanair.

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