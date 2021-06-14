Про це розповів керівник державного підприємства "Украерорух" Андрій Ярмак. Коментуючи інцидент, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь була вимушена прийняти судно, адже нібито українські аеропорти відмовилися.

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Україна готова надати всю необхідну інформацію для розслідування, – Ярмак

Андрій Ярмак наголосив, що жодних відповідних запитів 23 травня не надходило в Україну. І в "Украерорух" можуть легко це довести, адже всі записи є в наявності.

Розмови між екіпажем і диспетчерами завжди записуються. Крім того, такі записи ведуться і на борту,

– зазначив він.

За його словами, всі наявні дані можна прослухати і зіставити інформацію. Очільник підприємства додав, що Україна готова надати необхідну інформацію в рамках розслідування, яке проводиться щодо примусової посадки літака Ryanair.

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