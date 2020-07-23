Терроризировали три области: СБУ поймала банду криминального авторитета "Князя" – видео, фото
В Харьковской области 23 июля сотрудники СБУ задержали бандитов из преступной группировки. Главарем преступников является человек по прозвищу "Князь", которого ранее судили за убийство.
Пресс-служба СБУ сообщила, что сейчас задержаны четыре активных члена банды. Самого "Князя" и его ближайших пособников еще разыскивают. Известно, что он руководил преступниками из-за границы.
Актуально В полиции объяснили, почему усилили меры безопасности в 9 областях Украины
Что известно о задержании бандитов на Харьковщине
- Силовики провели 27 обысков и изъяли около 8,4 миллиона гривен, 170 тысяч долларов и 40 тысяч евро.
- Также на месте найдены черновики, которые свидетельствуют о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов.
- По данным следствия, бандиты имели четкую структуру и длительное время занимались вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В состав входили и бывшие правоохранители.
- Сейчас им всем готовятся подозрения из-за похищения людей, разбойных нападений, вымогательства денег и завладения чужими автомобилями.
Смотрите видео задержания банды "Князя" на Харьковщине:
Задержание банды "Князя" / Фото СБУ