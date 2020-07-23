В Харьковской области 23 июля сотрудники СБУ задержали бандитов из преступной группировки. Главарем преступников является человек по прозвищу "Князь", которого ранее судили за убийство.

Пресс-служба СБУ сообщила, что сейчас задержаны четыре активных члена банды. Самого "Князя" и его ближайших пособников еще разыскивают. Известно, что он руководил преступниками из-за границы. Актуально В полиции объяснили, почему усилили меры безопасности в 9 областях Украины Что известно о задержании бандитов на Харьковщине Силовики провели 27 обысков и изъяли около 8,4 миллиона гривен, 170 тысяч долларов и 40 тысяч евро.

Также на месте найдены черновики, которые свидетельствуют о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов.

По данным следствия, бандиты имели четкую структуру и длительное время занимались вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В состав входили и бывшие правоохранители.

Сейчас им всем готовятся подозрения из-за похищения людей, разбойных нападений, вымогательства денег и завладения чужими автомобилями. Смотрите видео задержания банды "Князя" на Харьковщине: Задержание банды "Князя" / Фото СБУ