У Харківській області 23 липня співробітники СБУ затримали бандитів із злочинного угруповання. Ватажком злочинців є чоловік на прізвисько "Князь", якого раніше судили за вбивство.

Пресслужба СБУ повідомила, що наразі затримано чотирьох активних членів банди. Самого "Князя" та його найближчих посібників ще розшукують. Відомо, що він керував злочинцями із-за кордону. Актуально У поліції пояснили, чому посилили заходи безпеки у 9 областях України Що відомо про затримання бандитів на Харківщині Силовики провели 27 обшуків і вилучили близько 8,4 мільйона гривень, 170 тисяч доларів та 40 тисяч євро .

. Також на місці знайдено чорновики, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, а також засоби зв'язку, зброю та набої різних видів.

За даними слідства, бандити мали чітку структуру і тривалий час займалися вимаганням, рейдерством, а також іншими злочинами на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. До складу входили й колишні правоохоронці .

. Наразі їм усім готуються підозри через викрадення людей, розбійні напади, вимагання грошей і заволодіння чужими автвівками. Дивіться відео затримання банди "Князя" на Харківщині: Затримання банди "Князя" / Фото СБУ