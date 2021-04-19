Tesla на автопилоте попала в ДТП: пассажиры погибли, – СМИ
В американском штате Техас автомобильTesla въехал в дерево. Автомобилем, вероятно, руководил автопилот. В результате ДТП два человека погибли.
Источник:CNBC
Детали ДТП с участием Tesla
После того, как автомобиль въехал в дерево, он вспыхнул огнем. Спасатели потратили более 145 литров воды на тушение пожара.
Интересно В Китае чиновники не ездят на Tesla – считают, что авто за ними шпионит: Маск уже отреагировал
Пожарным якобы пришлось позвонить в компанию Tesla, чтобы понять, как потушить огонь.
Известно, что Tesla была произведена в 2019 году. Полицейские обнаружили в ней тела двух мужчин в возрасте 59 и 69 лет. Один из них находился на переднем пассажирском месте, а другой – на заднем. На сиденье водителя никого не было.
Жены мужчин рассказали, что те хотели прокатиться на автопилоте.
Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.
Надежность автопилота Tesla под вопросом
Система помощи водителю Autopilot в автомобилях Tesla вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов США. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта (NHTSA) проводит расследование 23 несчастных случаев с участием Tesla на автопилоте.
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что проблемой широко применения полностью автономных автомобилей является недостаточное количество данных. Как только Tesla предоставит регуляторам достаточно данных о меньшем количестве аварий под управлением автопилота по сравнению с водителями, контролирующие органы выдадут разрешение на полноценное использование автопилота. По словам Маска, это произойдет тогда, когда автопилот наездит около миллиарда километров по дорогам США.
Поделиться новостью