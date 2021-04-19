В американском штате Техас автомобильTesla въехал в дерево. Автомобилем, вероятно, руководил автопилот. В результате ДТП два человека погибли.

Детали ДТП с участием Tesla

После того, как автомобиль въехал в дерево, он вспыхнул огнем. Спасатели потратили более 145 литров воды на тушение пожара.

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Пожарным якобы пришлось позвонить в компанию Tesla, чтобы понять, как потушить огонь.

Известно, что Tesla была произведена в 2019 году. Полицейские обнаружили в ней тела двух мужчин в возрасте 59 и 69 лет. Один из них находился на переднем пассажирском месте, а другой – на заднем. На сиденье водителя никого не было.

Жены мужчин рассказали, что те хотели прокатиться на автопилоте.

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT — Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021

Надежность автопилота Tesla под вопросом

Система помощи водителю Autopilot в автомобилях Tesla вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов США. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта (NHTSA) проводит расследование 23 несчастных случаев с участием Tesla на автопилоте.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что проблемой широко применения полностью автономных автомобилей является недостаточное количество данных. Как только Tesla предоставит регуляторам достаточно данных о меньшем количестве аварий под управлением автопилота по сравнению с водителями, контролирующие органы выдадут разрешение на полноценное использование автопилота. По словам Маска, это произойдет тогда, когда автопилот наездит около миллиарда километров по дорогам США.