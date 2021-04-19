В американському штаті Техас автомобільTesla в'їхав у дерево. Автівкою, ймовірно, керував автопілот. Унаслідок ДТП двоє людей загинули.

Деталі ДТП за участю Tesla

Після того, як автівка в'їхала у дерево, вона спалахнула вогнем. Рятувальники витратили понад 145 літрів води на гасіння пожежі.

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Відомо, що Tesla була вироблена у 2019 році. Поліцейські виявили у ній тіла двох чоловіків віком 59 та 69 років. Один з них перебував на передньому пасажирському місці, а інший – на задньому. На сидінні водія не було нікого.

Дружини чоловіків розповіли, що ті хотіли прокататися на автопілоті.

Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT — Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021

Надійність автопілоту Tesla під сумнівом

Система допомоги водієві Autopilot в автомобілях Tesla викликала питання у федеральних регулюючих органів США. Національне управління безпеки руху міністерства транспорту (NHTSA) проводить розслідування 23 нещасних випадків за участі Tesla на автопілоті.

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що проблемою широко застосування повністю автономних автомобілів є недостатня кількість даних. Як тільки Tesla надасть регуляторам достатньо даних про меншу кількість аварій під керуванням автопілота у порівнянні з водіями, контролюючі органи видадуть дозвіл на повноцінне використання автопілота. За словами Маска, це станеться тоді, коли автопілот наїздить близько мільярда кілометрів дорогами США.