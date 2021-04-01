Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в 2020 году заработал 1 081 472 гривны. Из них 460 472 гривны – зарплата в Верховной Раде.

Нардеп также имеет право на пользование легковым автомобилем Tesla Model S 2014 года выпуска, а его жена – Jaguar I-PACE 2020 года выпуска. Отмечается, что они не являются владельцами этих автомобилей.

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Кроме этого, парламентарий задекларировал более 22 тысяч гривен и 46 долларов на банковских счетах, а его жена – 198 гривен.

Доход женщины – 1 170 408 грн, из них 720 тысяч получены от отчуждения движимого имущества.

В совместном пользовании в семье Ярослава Железняка – 121 794 доллара, и 2 000 011 гривен наличными.

Недвижимостью владеет жена Железняка

Согласно декларации, жена Ярослава Железняка владеет домом, площадью 643,7 квадратных метра в Киеве и земельным участком, площадью 1 тысяча квадратных метров.

На нее также записан жилой дом (920,8 квадратных метра) и земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Белой Церкви.

Обратите внимание! В Украине 31 марта завершился срок подачи антикоррупционной декларации за 2020 год.

Декларации чиновников за 2020 год