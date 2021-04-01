Tesla і Jaguar у користуванні сім'ї: лідер "Голосу" Железняк подав декларацію
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у 2020 році заробив 1 081 472 гривні. З них 460 472 гривні – зарплата у Верховній Раді.
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Нардеп також має право на користування легковим автомобілем Tesla Model S 2014 року випуску, а його дружина – Jaguar I-PACE 2020 року випуску. Зазначається, що вони не є власниками цих автомобілів.
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Окрім цього, парламентар задекларував понад 22 тисячі гривень і 46 доларів на банківських рахунках, а його дружина – 198 гривень.
Дохід жінки – 1 170 408 грн, з них 720 тисяч отримані від відчуження рухомого майна.
У спільному користуванні в сім'ї Ярослава Железняка – 121 794 долари, і 2 000 011 гривень готівкою.
Нерухомістю володіє дружина Железняка
Згідно з декларацією, дружина Ярослава Железняка володіє будинком, площею 643,7 метра квадратних у Києві та земельною ділянкою, площею 1 тисяча метрів квадратних.
На неї також записаний житловий будинок (920,8 метра квадратних) і земельна ділянка площею 1 тисячі метрів квадратних у Білій Церкві.
Декларації високопосадовців за 2020 рік
- Президента Володимира Зеленського;
- п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка;
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля;
- спікера парламенту Дмитра Разумкова;
- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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