Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у 2020 році заробив 1 081 472 гривні. З них 460 472 гривні – зарплата у Верховній Раді.

Нардеп також має право на користування легковим автомобілем Tesla Model S 2014 року випуску, а його дружина – Jaguar I-PACE 2020 року випуску. Зазначається, що вони не є власниками цих автомобілів.

Читайте також 500 тисяч готівкою та авторське право на пісні: Корнієнко подав декларацію

Окрім цього, парламентар задекларував понад 22 тисячі гривень і 46 доларів на банківських рахунках, а його дружина – 198 гривень.

Дохід жінки – 1 170 408 грн, з них 720 тисяч отримані від відчуження рухомого майна.

У спільному користуванні в сім'ї Ярослава Железняка – 121 794 долари, і 2 000 011 гривень готівкою.

Нерухомістю володіє дружина Железняка

Згідно з декларацією, дружина Ярослава Железняка володіє будинком, площею 643,7 метра квадратних у Києві та земельною ділянкою, площею 1 тисяча метрів квадратних.

На неї також записаний житловий будинок (920,8 метра квадратних) і земельна ділянка площею 1 тисячі метрів квадратних у Білій Церкві.

Зверніть увагу! В Україні 31 березня завершився термін подання антикорупційної декларації за 2020 рік.

Декларації високопосадовців за 2020 рік