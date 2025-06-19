За жизнь столько не заработал: тесть главного таможенника купил дом за 120 тысяч долларов, – СМИ

Тесть главного таможенника Украины Сергея Звягинцева за более чем 20 лет заработал меньше миллиона гривен. Однако, несмотря на это, 76-летний Николай Ников в 2020 году смог купить элитный дом под Киевом.

Цена квартиры – 122 тысячи долларов. Кроме того, пенсионер "подарил" своей дочери в 2022 году 600 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование hromadske.

Смотрите также До 2 лет тюрьмы за ложь: Рада усилила ответственность за коррупцию

Звягинцев скрыл, что семья жила в приобретенном доме

По данным налоговой службы, Николай Ников заработал 953 961 гривну до вычета налогов с 1998 до 2019 года. А с 2019 он вообще нигде не работает.

Несмотря на это ему удалось в 2020 году купить дом площадью почти 240 квадратных метров с участком 12 соток. Он расположен в элитном коттеджном городке возле столицы.

Соглашение о покупке от его имени заключала дочь и жена главного таможенника страны Алена Звягинцева.

Интересно, что дом продавали за 170 тысяч долларов, но Звягинцеву заплатили лишь 122 тысячи.

Отмечается, что семья таможенника проживала в приобретенном доме с 2020 года, но чиновник это в декларациях скрыл.

За это в начале 2025 года ему вручили подозрение.