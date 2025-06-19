За жизнь столько не заработал: тесть главного таможенника купил дом за 120 тысяч долларов, – СМИ
- Тесть главного таможенника Украины, несмотря на небольшие доходы, купил дом под Киевом за 122 тысячи долларов.
- Семья таможенника жила в этом доме с 2020 года, но чиновник это скрыл в декларациях, что привело к вручению подозрения в 2025 году.
Тесть главного таможенника Украины Сергея Звягинцева за более чем 20 лет заработал меньше миллиона гривен. Однако, несмотря на это, 76-летний Николай Ников в 2020 году смог купить элитный дом под Киевом.
Цена квартиры – 122 тысячи долларов. Кроме того, пенсионер "подарил" своей дочери в 2022 году 600 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование hromadske.
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Звягинцев скрыл, что семья жила в приобретенном доме
По данным налоговой службы, Николай Ников заработал 953 961 гривну до вычета налогов с 1998 до 2019 года. А с 2019 он вообще нигде не работает.
Несмотря на это ему удалось в 2020 году купить дом площадью почти 240 квадратных метров с участком 12 соток. Он расположен в элитном коттеджном городке возле столицы.
Соглашение о покупке от его имени заключала дочь и жена главного таможенника страны Алена Звягинцева.
Интересно, что дом продавали за 170 тысяч долларов, но Звягинцеву заплатили лишь 122 тысячи.
Отмечается, что семья таможенника проживала в приобретенном доме с 2020 года, но чиновник это в декларациях скрыл.
За это в начале 2025 года ему вручили подозрение.