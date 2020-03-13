Тест на антикризисную политику: справится ли Украина с коронавирусом

О том, насколько готова Украина к пандемии коронавируса, и чего ожидать украинцам от введения карантина – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович и политические эксперты Тарас Семенюк и Олег Рыбачук.

Реакция президента на вспышку коронавируса

12 марта 2020 года МИНЗДРАВ сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Соответственно, количество больных увеличилось до трех. Несмотря на это, президент до сих пор не выступил с соответствующим заявлением по этой ситуации к украинцам. По словам политического эксперта Тараса Семенюка, Зеленский сейчас готовит другое обращение, связаное с провокационными действиями во время презентации платформы примирения.

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Эксперт отметил, что по его информации, глава государства должен представить соответствующую реакцию на то, что случилось, когда Сергей Сивохо представил презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Поскольку пока у нас нет страшной картины, как в других странах, я думаю, что он фокусируется на таких локальных проблемах,

– рассказал Тарас Семенюк.

По мнению руководителя социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, сейчас президент, возможно, не знает, что сказать, ведь по урегулированию этой ситуации выполнены официальные шаги в виде карантина. Поэтому вероятно, что этого по состоянию на сейчас достаточно.

Олег Рыбачук отметил, что "Зеленский – в своем жанре", ведь свои мнения высказало правительство, министры, мэр Киева, а также руководители других городов.

Карантин в Украине: коротко

Карантин введен на три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.

Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховного и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Кроме того, ограничения коснутся и украинских границ. В частности, с 12 марта планируют оставить лишь 49 КПП вместо 219.

Коронавирус в Италии

На сегодня в Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже умерли 1016 человек, а количество больных превышает 15 тысяч. Власть ввела карантинный режим, чтобы вирус не набирал обороты из-за скопления людей.

Впрочем, по словам украинца Владислава Ковальчука, проживающего в Милане, итальянцы недовольны действиями власти. Ведь когда только обнаружили первые случаи заболевания, правительство не организовал такой серьезный карантин, который ввели позже.

Сейчас можно выезжать только по разрешению, которое нужно иметь с собой. Именно с ним ты можешь выходить на работу. Иначе первый раз дают 250 евро штрафа, в следующий раз могут посадить в тюрьму на 3 недели, и больше не будут с этим шутить,

– рассказал мужчина.

Как действует украинская власть

По словам Тараса Семенюка, такая ситуация является тестом на антикризисную политику властей в каждой стране. То есть, на способность реагировать не постфактум, а опережающими шагами.



Тарас Семенюк / фото 24 канал

Олег Рыбачук привел пример мэра Харькова, который сообщил, что не собирается вводить карантинные мероприятия в городе.

И это первый вызов, потому что это испытание для власти,

– отметил Рыбачук.

Справка. Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство против чиновников Харьковского городского совета. Причина – те не хотели вводить карантин в детских садах и школах.

Влияние коронавируса на экономику

Алексей Антипович отметил, что возмущение по введению карантина – это нормальная человеческая реакция на происходящее. "Когда ты смотришь на мировые падения, то это где-то там. А когда у тебя здесь останавливаются твои доходы, то ты начинаешь протестовать против этого, – рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг". Он добавил, что все это отпадет при росте количества больных.

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Тарас Семенюк рассказал, что власть должна предложить варианты, как компенсировать экономические издержки. Например, в Евросоюзе итальянцам выдели 25 миллиардов на поддержку.

У нас могут быть огромные убытки. Власть должна предложить компенсационные варианта: либо не платить налоги за это время, либо договариваться с банками о реструктуризации. Это проблема – всех. Власть должна найти компенсационные механизмы,

– подчеркнул политический эксперт.

Олег Рыбачук добавил, что в других государствах выделяют немалые суммы на борьбу с коронавирусом. К примеру, Италия – 750 миллиардов на преодоление недуга. Несмотря на то, что в Украине нет таких денег, власть должна работать на опережение, это вопрос финансовой стабилизации.



Олег Рибачук / фото 24 канал

Как повлияет коронавирус на рейтинг власти

По мнению Алексея Антиповича, эта ситуация вызывает определенный страх и панику среди населения. Следовательно при ухудшении общих настроений, хуже становится и отношение ко всему, что есть вокруг, в частности, и к власти.

Соответственно, власть получит очередной минус. Разве если она очень хорошо справится. Я считаю, что Кличко хорошо повелся первым. Но это вопрос к коммуникации власти, которая должна бы выйти и сказать, что это в Украине закрывают на карантин, а не Кличко в Киеве,

– отметил руководитель социологической группы "Рейтинг".

Алексей Антипович добавил, что надо посеять уверенность, что украинцы справятся. Именно такую позицию должна выражать власть.



Алексей Антипович / фото 24 канал

Олег Рыбачук отметил, что в этой ситуации парламент должен объединиться, или по крайней мере не расшатываться.

О новых случаях коронавируса в Украине

В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. По словам врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, самой опасной ситуация станет тогда, когда украинцы начнут массово возвращаться из Италии домой.

"Там (в Италии – 24 канал) очень много наших людей. Поскольку там все закрыто и люди не имеют работы, то возможна такая ситуация, что они начнут возвращаться в Украину", – сказала епидемиолог.

Она добавила, что в таком случае нужно будет тщательно проверять и проводить им тестирования на вирус. Впрочем врач отметила, что в этом Украине нужно улучшиться.

Советы от экспертов

Алексей Антипович: "Конечно, каждый украинец должен был бы поинтересоваться, как себя обезопасить. Если каждый, кто сталкивался, болел пересекал границу, будут принимать меры, анализировать себя и окружение, тогда можно говорить, что украинец вырос как нация".

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Тарас Семенюк: "власть можно критиковать, но здесь она сработала на опережение. Правильные месседжи и сигналы были даны. Стоит не сеять панику, а строить вокруг себя карантин, выполнять простые правила, в определенной степени запасаться терпением".

Олег Рыбачук: "У украинцев сильный ген выживания. Мы пережили страшные вещи: от голодомора до 300-400 лет оккупации. Мы не паникуем, а мобилизуемся. Очень важно не забывать, что у нас война. Я бы очень не хотел, чтобы украинские политики не выдержали этот экзамен. Сейчас – время для единения, но нам надо выстоять".



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