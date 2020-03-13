Тест на антикризову політику: чи впорається Україна з коронавірусом

Про те, наскільки готова Україна до пандемії коронавірусу, та чого очікувати українцям від запровадження карантину – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович та політичні експерти Тарас Семенюк і Олег Рибачук.

Реакція президента на спалах коронавірусу

12 березня 2020 року МОЗ повідомило про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні. Відповідно, кількість хворих збільшилася до трьох. Попри це, президент і досі не виступив з відповідною заявою щодо цієї ситуації до українців. За словами політичного експерта Тараса Семенюка, Зеленський наразі готує інше звернення, пов'язане з провокаційними діями під час презентації платформи примирення.

До теми Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

Експерт відзначив, що за його інформацією, очільник держави має представити відповідну реакцію на те, що трапилося, коли Сергій Сивохо презентував презентацію Національної платформи примирення і єдності.

Оскільки поки що в нас немає страшної картини, як в інших країнах, я думаю, що він фокусується на таких локальних проблемах,

– розповів Тарас Семенюк.

На думку керівника соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, наразі президент, можливо, не знає, що сказати, адже щодо врегулювання цієї ситуації виконані офіційні кроки у вигляді карантину. Тому імовірно, що цього станом на зараз є достатньо.

Олег Рибачук відзначив, що "Зеленський – у своєму жанрі", адже свої думки висловили уряд, міністри, мер Києва, а також очільники інших міст.

Карантин в Україні: коротко

Карантин запроваджено на три тижні – з 12 березня до 3 квітня. На цей час пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

Крім того, обмеження торкнуться і українських кордонів. Зокрема, з 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.

Коронавірус в Італії

На сьогодні в Італії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, вже померли 1016 людей, а кількість хворих перевищує 15 тисяч. Влада ввела карантинний режим, аби вірус не набирав обертів через скупчення людей.

Втім, за словами українця Владислава Ковальчука, який проживає в Мілані, італійці незадоволені діями влади. Адже коли тільки виявили перші випадки захворювання, уряд не організував такий серйозний карантин, який запровадили згодом.

Зараз можна виїжджати тільки за дозволом, який потрібно мати з собою. Саме з ним ти можеш виходити на роботу. Інакше перший раз дають 250 євро штрафу, наступного разу можуть посадити до в'язниці на 3 тижні, і більше не будуть з цим жартувати,

– розповів чоловік.

Як діє українська влада

За словами Тараса Семенюка, така ситуація є тестом на антикризову політику для влади в кожній країні. Тобто, на спроможність реагувати не постфактум, а випереджувальними кроками.



Тарас Семенюк / фото 24 канал

Олег Рибачук навів приклад мера Харкова, який повідомив, що не збирається впроваджувати карантинні заходи в місті.

І це перший виклик, тому що це випробування для влади,

– зазначив Рибачук.

Довідка. Прокуратура Харківської області порушила кримінальне провадження проти чиновників Харківської міської ради. Причина – ті не хотіли запроваджувати карантин у дитячих садочках і школах.

Вплив коронавірусу на економіку

Олексій Антипович відзначив, що обурення щодо введення карантину – це нормальна людська реакція на те, що відбувається. "Коли ти дивишся на світові падіння, то це десь там. А коли в тебе тут зупиняються твої доходи, то ти починаєш протестувати проти цього, – розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг". Він додав, що все це відпаде при зростанні кількості хворих.

Зверніть увагу ЄС та коронавірус: чи переживе економіка Європи пандемію

Тарас Семенюк розповів, що влада має запропонувати варіанти, як компенсувати економічні витрати. Наприклад, в Євросоюзі італійцям виділи 25 мільярдів на підтримку.

У нас можуть бути шалені збитки. Влада має запропонувати компенсаційні варіанти: або не сплачувати податки за цей час, або домовлятися з банками про певну реструктуризацію. Це проблема – всіх. Влада має знайти компенсаційні механізми, – наголосив політичний експерт.

Олег Рибачук додав, що в інших державах виділяють чималі суми на боротьбу з коронавірусом. До прикладу, Італія – 750 мільярдів на подолання недуги. Попри те, що в Україні немає таких грошей, влада має працювати на випередження, це є питання фінансової стабілізації.



Олег Рибачук / фото 24 канал

Як вплине коронавірус на рейтинг влади

На думку Олексія Антиповича, ця ситуація сіє певний страх і паніку серед населення. Відтак при погіршенні загальних настроїв, гіршим стає і ставлення до всього, що є навколо, зокрема, і до влади.

Відповідно, влада отримає черговий мінус. Хіба якщо вона дуже добре впорається. Я вважаю, що Кличко гарно повівся першим. Але це питання до комунікації влади, яка мала б вийти і сказати, що це в Україні закривають на карантин, а не Кличко в Києві,

– зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг".

Олексій Антипович додав, що треба посіяти впевненість, що українці впораються. Саме таку позицію мала висловлювати влада.



Олексій Антипович / фото 24 канал

Олег Рибачук відзначив, що в цій ситуації парламент мав би об'єднатися, або принаймні не розхитуватися.

Про нові випадки коронавірусу в Україні

В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. За словами лікарки-епідеміолога Людмили Мухарської, найнебезпечнішою ситуація стане тоді, коли українці почнуть масово повертатись з Італії додому.

"Там (в Італії – 24 канал) дуже багато наших людей. Оскільки там все закрито і люди не мають роботи, то можлива така ситуація, що вони почнуть повертатися в Україну", – сказала епідеміологиня.

Вона додала, що в такому випадку потрібно буде ретельно перевіряти та проводити їм тестування на вірус. Втім лікарка відзначила, що в цьому Україні потрібно покращитись.

Поради від експертів

Олексій Антипович: "Звичайно, кожен українець мав би поцікавитися, як себе убезпечити. Якщо кожен, хто десь стикався, хворів чи перетинав кордон, будуть вживати заходів, аналізуватимуть себе і оточення, тоді можна говорити, що українець виріс як нація".

Важливо Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога

Тарас Семенюк: "Владу можна критикувати, але тут вона спрацювала на випереджання. Правильні меседжі і сигнали були дані. Варто не сіяти паніку, а будувати довкола себе карантин, виконувати прості правила, певною мірою запасатися терпінням".

Олег Рибачук: "В українців сильний ген виживання. Ми пережили страшні речі: від голодомору до 300-400 років окупації. Ми не панікуємо, а мобілізуємося. Дуже важливо не забувати, що в нас війна. Я б дуже не хотів, щоб українські політики не витримали цей іспит. Зараз – час для єднання, але нам треба вистояти".



Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу