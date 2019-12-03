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      Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"

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      Отец Елены Зеленской работает помощником нардепа Бондаренко / korektno.com.ua

      Отец Елены Зеленской, тесть Президента Украины Владимира Зеленского Владимир Кияшко работает помощником председателя экологического комитета Рады Олега Бондаренко. Как рассказал сам нардеп, отец первой леди занимается вопросами переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

      Владимир Кияшко – не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов, рассказал Бондаренко в комментарии движениу "Честно".

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      Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди, а прежде всего специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически, является моим представителем,
      – пояснил парламентарий.

      По его словам, с тестем президента он познакомился после парламентских выборов и вхождения в Верховную Раду. Владимир Кияшко тогда якобы подошел к нардепу вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

      "Я пообщался с ним и согласился сотрудничать. Он работает над важной темой – избавления Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать", – рассказал Владимир Бондаренко.

      Резюмируя, он объяснил, что Владимир Кияшко работает над технологией переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Мол, его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и "Укравтодором".

      Что известно о депутате Олеге Бондаренко?Олег Бондаренко – украинский юрист и политик, эксперт по вопросам экологии. Председатель правления общественной организации "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф".

      В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа". Через месяц возглавил парламентский комитет по вопросам экологической политики.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Елена Зеленская Верховная Рада Слуга народа
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