Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"

Отец Елены Зеленской, тесть Президента Украины Владимира Зеленского Владимир Кияшко работает помощником председателя экологического комитета Рады Олега Бондаренко. Как рассказал сам нардеп, отец первой леди занимается вопросами переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Владимир Кияшко – не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов, рассказал Бондаренко в комментарии движениу "Честно".

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Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди, а прежде всего специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически, является моим представителем,

– пояснил парламентарий.

По его словам, с тестем президента он познакомился после парламентских выборов и вхождения в Верховную Раду. Владимир Кияшко тогда якобы подошел к нардепу вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

"Я пообщался с ним и согласился сотрудничать. Он работает над важной темой – избавления Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать", – рассказал Владимир Бондаренко.

Резюмируя, он объяснил, что Владимир Кияшко работает над технологией переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Мол, его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и "Укравтодором".

Что известно о депутате Олеге Бондаренко?Олег Бондаренко – украинский юрист и политик, эксперт по вопросам экологии. Председатель правления общественной организации "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф".



В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа". Через месяц возглавил парламентский комитет по вопросам экологической политики.