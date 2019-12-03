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      Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"

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      Батько Олени Зеленський працює помічником нардепа Бондаренка / korektno.com.ua

      Батько Олени Зеленської, тесть Президента України Володимира Зеленського Володимир Кияшко працює помічником голови екологічного комітету Ради Олега Бондаренка. Як розповів сам нардеп, батько першої леді опікується питаннями переробки промислових відходів у дорожнє покриття.

      Володимир Кияшко – не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів, розповів Бондаренко у коментарі руху "Чесно".

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      Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді, а передовсім фахівець із питань промислової екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично, є моїм представником,
      – пояснив парламентар.

      За його словами, з тестем президента він познайомився після парламентських виборів і входження до Верховної Ради. Володимир Кияшко тоді начебто підійшов до нардепа разом з іншими помічниками та запропонував свою допомогу як помічника-консультанта.

      "Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати. Він працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються внаслідок видобування руди в шахтах, а також шламових відвалів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – розповів Олег Бондаренко.

      Резюмуючи, він пояснив, що Володимир Кияшко працює над технологією переробки промислових відходів у дорожнє покриття. Мовляв, його напрацювання будуть подані у вигляді методики для подальшого використання, зокрема і "Укравтодором".

      Що відомо про депутата Олега Бондаренка?Олег Бондаренко – український юрист та політик, експерт з питань екології. Голова правління громадської організації "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф".

      У липні 2019 року був обраним народним депутатом України за списком партії "Слуга народу". Через місяць очолив парламентський комітет з питань екологічної політики.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Олена Зеленська
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