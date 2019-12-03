Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"
Батько Олени Зеленської, тесть Президента України Володимира Зеленського Володимир Кияшко працює помічником голови екологічного комітету Ради Олега Бондаренка. Як розповів сам нардеп, батько першої леді опікується питаннями переробки промислових відходів у дорожнє покриття.
Володимир Кияшко – не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів, розповів Бондаренко у коментарі руху "Чесно".
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Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді, а передовсім фахівець із питань промислової екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично, є моїм представником,
– пояснив парламентар.
За його словами, з тестем президента він познайомився після парламентських виборів і входження до Верховної Ради. Володимир Кияшко тоді начебто підійшов до нардепа разом з іншими помічниками та запропонував свою допомогу як помічника-консультанта.
"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати. Він працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються внаслідок видобування руди в шахтах, а також шламових відвалів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – розповів Олег Бондаренко.
Резюмуючи, він пояснив, що Володимир Кияшко працює над технологією переробки промислових відходів у дорожнє покриття. Мовляв, його напрацювання будуть подані у вигляді методики для подальшого використання, зокрема і "Укравтодором".
Що відомо про депутата Олега Бондаренка?Олег Бондаренко – український юрист та політик, експерт з питань екології. Голова правління громадської організації "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф".
У липні 2019 року був обраним народним депутатом України за списком партії "Слуга народу". Через місяць очолив парламентський комітет з питань екологічної політики.