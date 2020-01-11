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      Тестирование приложения "Дия": как работает сервис и сколько украинцев уже воспользовались им

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      Результаты тестирования приложения "Дия" / plan.diia.gov.ua

      Тестовый доступ приложения "Дия" попробовали более 32 тысяч пользователей. Официальную презентацию сервиса готовят на конец января 2020 года.

      О результатах тестирования сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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      Он отметил, что с устройств iOS в приложение зашли 12 тысяч 130 пользователей (37%), еще 20 тысяч 511 (63%) – с Android. Общее количество уникальных пользователей – 32 тысячи 564 человека.

      Водительские права: 61% пользователей указали, что удостоверение водителя показаны корректно, 19% не нашли своих в реестре, 11% были в статусе "не определен" или "мигрирован".

      О технических паспортах: 69% пользователей указали на корректные данные, 24% информации в реестре не нашли.

      Что такое приложение "Дия"?
      Это проект Кабмина о государстве в смартфоне. Все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. Пробную версию сервиса запустили 16 декабря 2019 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Государство в смартфоне Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Интернет
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