Тестирование приложения "Дия": как работает сервис и сколько украинцев уже воспользовались им

Тестовый доступ приложения "Дия" попробовали более 32 тысяч пользователей. Официальную презентацию сервиса готовят на конец января 2020 года.

О результатах тестирования сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он отметил, что с устройств iOS в приложение зашли 12 тысяч 130 пользователей (37%), еще 20 тысяч 511 (63%) – с Android. Общее количество уникальных пользователей – 32 тысячи 564 человека.

Водительские права: 61% пользователей указали, что удостоверение водителя показаны корректно, 19% не нашли своих в реестре, 11% были в статусе "не определен" или "мигрирован".

О технических паспортах: 69% пользователей указали на корректные данные, 24% информации в реестре не нашли.

Что такое приложение "Дия"?

Это проект Кабмина о государстве в смартфоне. Все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. Пробную версию сервиса запустили 16 декабря 2019 года.