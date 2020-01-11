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      Тестування додатка "Дія": як працює сервіс та скільки українців вже скористалися ним

      928 Читать новость на русском
      Результати тестування додатка "Дія" / plan.diia.gov.ua

      Тестовий доступ додатка "Дія" спробували понад 32 тисячі користувачів. Офіційну презентацію сервісу готують на кінець січня 2020 року.

      Про результати тестування повідомив у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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      Він зазначив, що з пристроїв iOS у додаток зайшли 12 тисяч 130 користувачів (37%), ще 20 тисяч 511 (63%) – з Android. Загальна кількість унікальних користувачів – 32 тисячі 564 людини.

      Про водійські посвідчення: 61% користувачів вказали, що посвідчення водія показані коректно, 19% не знайшли своїх у реєстрі, 11% були у статусі "не визначений" або "мігрований".

      Про технічні паспорти: 69% користувачів вказали на коректні дані, 24% інформації у реєстрі не знайшли.

      Що таке додаток "Дія"? Це проєкт Кабміну про державу в смартфоні. Усі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. Пробну версію сервісу запустили 16 грудня 2019 року. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Держава у смартфоні Інтернет
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