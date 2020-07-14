Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обнародовал правила прохождения ПЦР-тестов на COVID-19 в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Сейчас там установили ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов для тех, кто вернулся из-за границы или только планирует вылет. Об этом Криклий написал на своей странице в телеграмме.

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Алгоритм прохождения теста в аэропортах

Кто может сдать тест

Пройти ПЦР-тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию по прибытии из-за границы. Этими же услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Где можно сделать тест

Тест возможно сделать в аэропорту.

Также анализ можно сдать самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

Как делают тест в аэропорту

Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа. Информация автоматически передается в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение "Дій вдома", которое вы заблаговременно должны установить.

Как оплатить тест

Тест можно оплатить только онлайн. Во время сдачи анализа необходимо заполнить распечатанную форму с подписью тестируемого лица. Важно! Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

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Криклий отметил, что стоит внимательно ознакомиться с правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности вы не сможете досрочно прекратить режим самоизоляции.

Правила въезда и выезда в разрешенные страны

Криклий напомнил, что по состоянию на 14 июля среди стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями, самыми популярными являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Турция

Въезд и возврат не требуют самоизоляции или тестов

Египет

Въезд – без ограничений.

Возврат – необходимо пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Албания

Въезд – без ограничений.

Возврат – 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию.

Хорватия

Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов (считая от момента взятия забора до прибытия на пограничный переход).

Возврат – без ограничений.

Черногория