Тестирование на COVID-19 в аэропортах Украины: кому, где и как проходить
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обнародовал правила прохождения ПЦР-тестов на COVID-19 в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов".
Сейчас там установили ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов для тех, кто вернулся из-за границы или только планирует вылет. Об этом Криклий написал на своей странице в телеграмме.
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Кто может сдать тест
Пройти ПЦР-тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию по прибытии из-за границы. Этими же услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.
Где можно сделать тест
- Тест возможно сделать в аэропорту.
- Также анализ можно сдать самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.
Как делают тест в аэропорту
Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа. Информация автоматически передается в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение "Дій вдома", которое вы заблаговременно должны установить.
Как оплатить тест
Тест можно оплатить только онлайн. Во время сдачи анализа необходимо заполнить распечатанную форму с подписью тестируемого лица. Важно! Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".
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Криклий отметил, что стоит внимательно ознакомиться с правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности вы не сможете досрочно прекратить режим самоизоляции.
Правила въезда и выезда в разрешенные страны
Криклий напомнил, что по состоянию на 14 июля среди стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями, самыми популярными являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.
Турция
- Въезд и возврат не требуют самоизоляции или тестов
Египет
- Въезд – без ограничений.
- Возврат – необходимо пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.
Албания
- Въезд – без ограничений.
- Возврат – 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию.
Хорватия
- Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов (считая от момента взятия забора до прибытия на пограничный переход).
- Возврат – без ограничений.
Черногория
- Въезд – без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательным является отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.
- Возврат – 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию.