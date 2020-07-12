Три из пяти стран, куда могут полететь на отдых украинцы, все еще остаются в "красной" зоне. Только Турция и Хорватия находятся в "зеленой". А вернувшись домой из Албании, Черногории и Египта, туристам следует отбыть две недели на карантине. Сократить этот срок можно, сдав тест на COVID-19.

Как туризм во время пандемии работает на практике и что говорят украинские туристы – читайте в материале 24 канала.

Детали Что делать украинцам, которые прибыли из "красной" зоны и имеют отрицательный ПЦР-тест

Что делать по возвращении

Украинцев этим летом, которые хотят отдохнуть в Египте, Черногории и Албании, после отпуска ждет необходимость пройти самоизоляцию в течение 14 дней, предварительно установив у себя приложение "Действуй дома". Следовательно, из аэропорта вас без него просто не выпустят.

Все это из-за того, что эти страны сейчас находятся в "красной" зоне по COVID-19. Чтобы сократить срок самоизоляции, правительство разрешило сдать ПЦР-тест. На днях опубликовали и список соответствующих лабораторий во всех регионах страны. С ним можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья.

"В случае отрицательного результата работники Минзрава в установленном порядке связываются с представителями МВД. Тогда приложение "действуй дома" и обсервация отменяются", – пояснил и.о. начальника ОКПП Киев Павел Матвийчук.

Не все туристы в курсе новых правил

►Как оказалось, новые правила путешествий застали врасплох часть туристов. Владимир улетел первым рейсом в Египет, который уже тогда был в "красной" зоне.

"Никто нас не предупреждал. Прилетели сюда – а тут нам говорят: пока вы не загрузите "Дію", паспортный не пройдете ... я бы еще сто раз подумал перед тем, как ехать, что после приезда я еще буду 2 недели сидеть", – рассказал Владимир, вернувшийся из Египта.

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►С момента активации приложения "Действий дома" у путешественников есть 48 часов, чтобы добраться до дома и в идеале, если те не соглашаются на самоизоляцию, сделать ПЦР-тест.

"Теперь мы направляемся в лабораторию сдать анализы, чтобы не сидеть дома 14 дней. Вот прям сейчас машиной едем в лабораторию", – поделился опытом Сергей, который тоже вернулся из Египта.

►На этой неделе Албанию тоже добавили в страны "красной" зоны. Как раз за 2 дня, до того, как Дарья должна была вернуться. Однако самоизоляция для нее – не вариант.

"Вся процедура занимает примерно 5 минут: анкетные данные, забор 10 секунд. Это вообще не больно и не страшно. Оплата тут же – на месте, в этом же отделении – наличными 715 гривен", – пояснила Дарья Буринченко, которая вернулась из Албании.

Цены на ПЦР-тест

Цена такого теста стартует от 700 и переваливает за 2 тысячи. Все зависит от лаборатории и ее местоположения.

Хотя Дарья, которая вернулась из Албании, сама из Сум – тест делала в Киеве, ведь так ей вышло дешевле и быстрее. В родном городе на результат ей пришлось бы ждать несколько дней. В Киеве же тест сделали в 7 утра, а в 18 вечера девушка уже знала результат.

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Чего ждать

Турция и Хорватия пока находятся в "зеленой" зоне. Каждые 3 дня список стран обновляется. Поэтому следует быть готовым, что по возвращению с отдыха ситуация может измениться и вам необходимо будет самоізолюватись ли сдать ПЦР-тест.