Три з п'яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці, все ще залишаються у "червоній" зоні. Лише Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій". А повернувшись додому з Албанії, Чорногорії та Єгипту, туристам слід відбути два тижні на карантині. Скоротити цей термін можна, здавши тест на COVID-19.

Як туризм в час пандемії працює на практиці та що говорять українські туристи – читайте в матеріалі 24 каналу.

Деталі Що робити українцям, які прибули з "червоної" зони та мають негативний ПЛР-тест

Що робити після повернення

Українців цього літа, які хочуть відпочити в Єгипті, Чорногорії та Албанії, після відпустки чекає необхідність пройти самоізоляцію протягом 14 днів, попередньо встановивши в себе додаток "Дій вдома". Відтак, з аеропорту вас без нього просто не випустять.

Все це через те, що ці країни зараз перебувають у "червоній" зоні щодо COVID-19. Аби скороти термін самоізоляції, уряд дозволив здати ПЛР-тест. Днями опублікували і список відповідних лабораторій у всіх регіонах країни. З ним можна ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.

"У випадку негативного результату працівники МОЗ у встановленому порядку зв'язуються з представниками МВС. Тоді додаток "Дій вдома" та обсервація скасовуються", – пояснив в.о. начальника ОКПП Київ Павло Матвійчук.

Не всі туристи в курсі нових правил

► Як виявилось, нові правила подорожей застали зненацька частину туристів. Володимир полетів першим рейсом до Єгипту, який вже тоді був у "червоній" зоні.

"Ніхто нічого нас не попереджав. Прилетіли сюди – а тут нам говорять: доки ви не завантажите "Дію", паспортний не пройдете… Я б ще сто разів подумав перед, як їхати, що після приїзду я ще буду 2 тижні сидіти", – розповів Володимир, який повернувся з Єгипту.

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► З моменту активації додатку "Дій вдома" у мандрівників є 48 годин, аби дістатись дому та в ідеалі, якщо ті не погоджуються на самоізоляцію, зробити ПЛР-тест.

"Тепер ми направляємося в лабораторію здати аналізи, щоб не сидіти вдома 14 днів. От прям зараз машиною їдемо в лабораторію", – поділився досвідом Сергій, який теж повернувся з Єгипту.

► Цього тижня Албанію теж додали до країн "червоної" зони. Як раз за 2 дні, до того, як Дар'я мала повернутись. Проте самоізоляція для неї – не варіант.

"Вся процедура займає приблизно 5 хвилин: анкетні дані, забір 10 секунд. Це взагалі не боляче і не страшно. Оплата тут же – на місці, в цьому ж відділенні – готівкою 715 гривень", – пояснила Дар'я Буринченко, яка повернулася з Албанії.

Ціни на ПЛР-тест

Ціна такого тесту стартує від 700 та перевалює за 2 тисячі. Все залежить від лабораторії та її місця розташування.

Хоча Дар'я, яка повернулася з Албанії, сама з Сум – тест робила у Києві, адже так їй вийшло дешевше і швидше. У рідному місті на результат їй довелося б чекати кілька днів. В Києві ж тест зробили в 7 ранку, а о 18 вечора дівчина вже знала результат.

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Чого чекати

Туреччина і Хорватія поки перебувають у "зеленій" зоні. Кожні 3 дні список країн оновлюється. Тож слід бути готовим, що по поверненню з відпочинку ситуація може змінитись і вам необхідно буде самоізолюватись чи здати ПЛР-тест.