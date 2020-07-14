Міністр інфраструктури України Владислав Криклій оприлюднив правила проходження ПЛР-тестів на COVID-19 в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Наразі там встановили ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестів для тих, хто повернувся з-за кордону або тільки планує виліт. Про це Криклій написав на своїй сторінці в телеграмі.

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Алгоритм проходження тесту в аеропортах

Хто може здати тест

Пройти ПЛР-тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію після прибуття з-за кордону. Цими ж послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України в країни, де обов'язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Де можна зробити тест

Тест можливо зробити в аеропорту.

Також аналіз можна здати самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.

Як роблять тест в аеропорту

Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години. Інформація автоматично передається у Центр громадського здоров'я, а потім – у додаток "Дій вдома", який ви завчасно маєте встановити.

Як оплатити тест

Тест можна оплатити тільки онлайн. Під час здачі аналізу необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Важливо! Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку "Дій вдома".

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Криклій наголосив – варто уважно ознайомитися з правилами, адже у разі найменшого порушення чи неуважності ви не зможете достроково припинити режим самоізоляції.

Правила в'їзду та виїзду в дозволені країни

Криклій нагадав, що станом на 14 липня з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями, найпопулярнішими є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

Туреччина

В'їзд та повернення не потребують самоізоляції чи тестів

Єгипет

В'їзд – без обмежень.

Повернення – необхідно пройти 14-денну обсервацію/самоізоляцію або надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 по прибуттю.

Албанія

В'їзд – необмежений.

Повернення – 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР-тесту по прибуттю.

Хорватія

В'їзд – 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід).

Повернення – без обмежень.

Чорногорія