Аналитики Defense Express писали, что Украина вела переговоры с США относительно возможного получения THAAD. Однако по состоянию на октябрь 2024 года об этом данных нет.

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В то же время США подтвердили 13 октября развертывание в Израиле батареи противоракетного комплекса THAAD.

Что говорят аналитики о развертывании THAAD в Израиле

Однако почти через год спустя, то есть по состоянию на осень 2024 года, пока нет никаких новых сообщений о том, как развивается история с THAAD для Украины, зато имеем факт развертывания батареи такого комплекса в Израиле на фоне конфликта на Ближнем Востоке,

– объяснили аналитики.

В то же время портал The War Zone написал, что переброска THAAD в Израиль имеет для американских военных свои сложности:

THAAD – это мощный противоракетный комплекс, которому могут угрожать действия Ирана;

переброска батареи THAAD в Израиль увеличивает уровень оперативного напряжения для армии США;

Вашингтон имеет только 7 батарей этого комплекса, в 2025 году американские военные надеются получить восьмую батарею THAAD.

Сейчас по одной батарее THAAD уже развернули в другой точке Ближнего Востока и в Южной Корее, а также на острове Гуам.

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Более того, издание, ссылаясь на данные Missile Defense Agency указывает, что ориентировочный состав батареи THAAD:

до 9 мобильных пусковых установок на восемь ракет каждая,

один или два центра управления огнем и машины обеспечения, в частности – генераторы.

США пока не уточняли, батарею THAAD с каким составом передали Израилю.