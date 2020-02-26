Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"

О вероятном претенденте на пост премьер-министра, рейтингах власти и аннексии Крыма – в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

О вероятном претенденте на должность премьер-министра Сергее Тигипко

– Негатив в том, что Тигипко – человек из политического прошлого, о нем давно уже никто не слышал, но запрос на руководителя и опытного управленца после выборов вырос. Накануне огромный процент поддержки получали новые политики, потому что был запрос на смену лиц даже без опыта управления.

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– Сергей Тигипко может претендовать на технического исполнителя в масштабах государства. Человек, который из прошлого идет на должность, имея при этом бэкграунд успешного бизнесмена и политика – свидетельствует о его амбициях.

Я думаю, даже если Сергей Тигипко будет нашим новым премьер-министром, то он далеко не последний премьер-министр при президенте Зеленском.

– Информация о его возможном назначении не могла бы появиться, если бы не было не просто решения, а уже и его обоснования. Я бы не преувеличивал влияние изменений в правительстве, потому что всегда есть период роста поддержки и ее постепенного снижения. Потому что кардинальных изменений в Украине рядовой украинец не заметил.



Сергей Тигипко

О рейтингах власти

– В январе группа "Рейтинг" фиксировала определенный тренд на уменьшение количества людей, которые довольны направлением развития государства. Это именно тот маркер, который подтягивает под себя все. После президентских и парламентских выборов в 2019 году мы получили фактически 57% показателя правильности развития государства. Этого никогда не было в Украине.

– Поддержка партии "Слуга народа" снизилась на 4%, что является незначительным показателем, поскольку монобольшинство невозможно удержать нон-стоп. Очевидно, что после президентских выборов рейтинг Зеленского значительно вырос, а вот у Порошенко – очень снизился.

Один из последних социологических опросов провел Центр Разумкова с 13 до 17 февраля. По его результатам, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое с июня 2019 года.



Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала

– Уровень поддержки народа колеблется постоянно, потому что люди чувствуют и реагируют на общественно важные события в Украине. Для украинца должно быть постоянное движение вперед, чтобы положительно оценивать работу правительства.

– Владимиру Зеленскому доверяют больше 50% украинцев. Соответственно, не нужно преувеличивать значение социологии и держаться за цифры, которые очень относительны. На самом деле украинец через призму СМИ может изменить свое мнение насчет чего угодно. И лучший пример – это Новые Санжары, ведь это были простые люди, которых даже не проинформировали.

Об аннексии Крыма

– По нашим данным, более 80% считают, что Россия аннексировала Крым, то есть украинец понимает, что это недружественный шаг и почти вторжение на территорию Украины.

Когда произошла оккупация Крыма?Аннексия крымского полуострова Россией началась 20 февраля 2014 года, когда Виктор Янукович фактически находился на посту президента Украины. Хотя сама Россия ранее утверждала, что начала оккупацию полуострова 22 февраля.



Уже к концу февраля российские военные без опознавательных знаков начали захват органов власти в автономной республике. Непризнанный в мире "референдум" 16 марта проводился уже под полным контролем полуострова российскими войсками.



26 февраля официально стало Днем сопротивления оккупации Крыма российской. Именно в этот день в 2014 году перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины

– Если бы мы задали прямой вопрос: должен ли украинец бороться за возвращение Крыма – каждый нормальный человек сказал бы "Да". На фоне войны этот вопрос теряет свою актуальность. Когда каждый день есть военные действия, гибнут люди – заниматься Крымом или даже думать о Крыме украинец не хочет.

Украинец начал уставать, потому что военные действия не прекращаются. Если еще к этой усталости добавить то, что мы потеряли Крым и сейчас надо за него бороться, то актуальности этой темы нет среди первоочередных для населения Украины.

– Если президент не будет уделять внимание такой важной теме, не только для государства, но и учитывая обязанности президента, то это общество будет воспринимать негативно.

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