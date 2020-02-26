Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім: інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"

Про ймовірного претендента на посаду прем'єр-міністра, рейтинги влади та анексію Криму – у програмі "Що це було?" із Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Про ймовірного претендента на посаду прем'єр-міністра Сергія Тігіпка

– Негатив в тому, що Тігіпко – людина з політичного минулого, про нього давно вже ніхто не чув, але запит на керівника та досвідченого управлінця після виборів зріс. Напередодні величезний відсоток підтримки отримували нові політики, бо був запит на зміну облич навіть без досвіду управління.

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– Сергій Тігіпко може претендувати на технічного виконавця в масштабах держави. Людина, яка з минулого йде на посаду, маючи при цьому бекграунд успішного бізнесмена і політика – свідчить про його амбіції.

Я думаю, навіть якщо Сергій Тігіпко буде нашим новим прем'єр-міністром, то він далеко не останній прем'єр-міністр при президенті Зеленському.

– Інформація про його можливе призначення не могла б з'явитись, якби не було не просто рішення, а вже і його обґрунтування. Я б не перебільшував впливу змін в уряді, бо завжди є період зростання підтримки і його поступового зниження. Адже кардинальних змін в Україні пересічний українець не помітив.



Сергій Тігіпко

Про рейтинги влади

– У січні група "Рейтинг" фіксувала певний тренд на зменшення кількості людей, які задоволені напрямком розвитку держави. Це саме той маркер, який підтягує під себе все. Після президентських та парламентських виборів у 2019 році ми отримали фактично 57% показника правильності розвитку держави. Цього ніколи не було в Україні.

– Підтримки партії "Слуга народу" знизилась на 4%, що є незначним показником, оскільки монобільшість неможливо втримати нон-стоп. Очевидно, що після президентських виборів рейтинг Зеленського значно зріс, а от у Порошенка – дуже знизився.

Одним із останніх соціологічних опитувань провів Центр Разумкова з 13 до 17 лютого. За його результатами, якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.



Кого українці обрали би президентом сьогодні / Інфографіка 24 каналу

– Рівень підтримки народу коливається постійно, тому що люди відчувають і реагують на суспільно важливі події в Україні. Для українця має бути або постійний рух вперед, щоб позитивно оцінювати роботу уряду.

– Володимирові Зеленському довіряють понад 50% українців. Відповідно, не потрібно перебільшувати значення соціології та триматися за цифри, які дуже відносні. Насправді українець через призму ЗМІ може змінити свою думку стосовно будь-чого. І найкращий приклад – це Нові Санжари, адже це були прості люди, яких навіть не проінформували.

Про анексію Криму

– За нашими даними, понад 80% вважають, що Росія анексувала Крим, тобто українець розуміє, що це недружній крок і майже вторгнення на територію України.

Коли відбулася окупація Криму?Анексія кримського півострова Росією розпочалася 20 лютого 2014 року, коли Віктор Янукович фактично перебував на посаді президента України. Хоча сама Росія раніше стверджувала, що почала окупацію півострова 22 лютого.



Вже до кінця лютого російські військові без розпізнавальних знаків розпочали захоплення органів влади в автономній республіці. Невизнаний у світі "референдум" 16 березня проводився вже під повним контролем півострова російськими військами.



26 лютого офіційно стало Днем спротиву Криму російській окупації. Саме в цей день 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України

– Якби ми поставили пряме запитання, чи повинен українець боротися за повернення Криму – кожна нормальна людина сказала – так. На тлі війни це питання втрачає свою актуальність. Коли кожен день є військові дії, гинуть люди – займатися Кримом, чи навіть думати про Крим українець не хоче.

Українець почав втомлюватись, бо військові дії не припиняються. Якщо ще до цієї втоми додати те, що ми втратили Крим і зараз треба за нього боротися, то актуальність цієї теми не є серед першочергових для населення України.

– Якщо президент не приділятиме увагу такій важливій темі, не тільки для держави, а й з огляду на обов'язки президента, то суспільство це буде сприймати негативно.

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