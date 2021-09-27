Мальчика с ампутацией пальца доставили в больницу. "Полиция", назначенная оккупантами, уже проводит проверку.

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В зоопарке в оккупированном Крыму тигр напал на ребенка

Инцидент произошел 26 сентября в зоопарке "Тайган", который расположен в Белогорском районе оккупированного Крыма. 22-летняя мать вместе с сыном на руках проходила мимо клетки с животными.

Девушка вплотную поднесла ребенка в клетку с хищниками, перенеся его через защитное ограждение. Один из тигров вцепился в его руку и откусил палец.

Малыша сразу доставили в местную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Местные "правоохранители" проверяют все обстоятельства, при которых мальчик получил травму.

"К тому же будут оценивать соблюдение требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе и во время посещений хищных животных", – сообщили в "прокуратуре Крыма", которую назначили прокремлевские ставленники.

Что говорит мать пострадавшего

Мать годовалого малыша рассказала телеграм-каналу Shot, что ее сын перенес операцию, но уже находится в сознании. Сейчас он пытается привыкнуть брать все одной рукой.

По словам 22-летней девушки, "следователи" посоветовали ей не подавать заявление в полицию, так как вины парка нет. Впрочем она не согласна со словами "правоохранителей". Мол, в зоопарке недостаточное ограждение у хищных животных.

Также она подчеркнула, что на территории "Тайгана" нет медсестры, поэтому ребенку не смогли оказать первую медицинскую помощь.



Тигр откусил палец малышу в зоопарке / Фото телеграм-канала Shot

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Данные: Википедия