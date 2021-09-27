Хлопчика з ампутацією пальця доправили в лікарню. Поліція, призначена окупантами, вже проводить перевірку.

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В зоопарку в окупованому Криму тигр напав на дитину

Інцидент трапився 26 вересня в зоопарку "Тайган", який розташований у Білогірському районі окупованого Криму. 22-річна матір разом з сином на руках проходила повз клітки з тваринами.

Дівчина впритул піднесла дитину до клітки з хижаками, перенісши його через захисну огорожу. Один з тигрів вчепився в його руку і відкусив пальця.

Малюка одразу доставили в місцеву лікарню. Зараз його стан задовільний, загрози життю немає. Правоохоронці перевіряють всі обставини, за яких хлопчик отримав травму.

"До того ж будуть оцінювати дотримання вимог безпеки під час надання послуг населенню, зокрема, й під час відвідувань хижих тварин", – повідомили в прокуратурі Криму, яку призначили прокремлівські ставленики.

Що каже мати постраждалого

Мати однорічного малюка розповіла телеграм-каналу Shot, що її син переніс операцію, але вже перебуває у свідомості. Наразі він намагається звикнути брати все однією рукою.

За словами 22-річної дівчини, слідчі порадили їй не подавати заяву в поліцію, адже провини парку немає. Втім вона заперечує висловлювання правоохоронців. Мовляв, в зоопарку недостатнє огородження біля хижих тварин.

Також вона підкреслила, що на території "Тайгану" немає медсестри, тому дитині не змогли надати першу медичну допомогу.



Тигр відкусив палець малюку в зоопарку / Фото з телеграм-каналу Shot

Зоопарк "Тайган": що відомо про місце

Дані: Вікіпедія