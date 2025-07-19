Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. "За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека", – говорится в документе.

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Что известно о 16-летних партизанах?

После начала полномасштабного вторжения и оккупации Бердянска ребята остались дома. Тигран Оганнисян активно выражал свою проукраинскую позицию, из-за чего неоднократно подвергался давлению со стороны оккупационных войск: был похищен из дома, в котором жил с бабушкой, подвергался пыткам и издевательствам, в частности электрошоку и имитации расстрела, был арестован представителями оккупационных властей.

Никита Ханганов также не скрывал своей проукраинской позиции. В октябре 2022 года оккупанты пытались арестовать парня, допрашивали вместе с отцом и впоследствии начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге и устраивать обыски дома. Парня планировали приговорить к 20 годам заключения.

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были друзьями, оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!"

После двух лет с момента убийства россияне до сих пор не отдали тела подростков родным.

Напомним, 19 июля Зеленский также подписал указы о присвоении звания Герой Украины посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому.