Тихановская раскрыла планы новых массовых протестов в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что 31 мая стартовал мобилизационный план "Победа". Его разработал Ситуационно-аналитический центр.

По словам Тихановской, этот план должен ответить на ключевые запросы общества. Цель "Победы" – установить законность и верховенство права в Беларуси путем мирной передачи власти народу.

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На какие вопросы отвечает план

Как восстановить массовость действий;

как мобилизовать профессиональные навыки граждан в пользу протестов;

как сохранить ресурсы протестующих.

Детали от Тихановской

По словам лидера белорусской оппозиции, люди часто говорят, что "мы не собираемся молчать и терпеть, мы готовы к активным действиям, мы только хотим знать, что будем не одни".

Тихановская подчеркнула: "все мы помним, что безопасность активных действий растет тогда, когда растет их массовость".

План "Перамога" заботится о вашей анонимности и безопасности: вам не нужно будет оставлять свое имя и другие чувствительные данные,

– отметила оппозиционер.

Для всех желающих Тихановская дала лаконичную инструкцию, как присоединиться к плану.

"Зайдите в чат-бот и заполните форму, в которой вам нужно будет указать район, в котором вы работаете или живете, вашу профессию, степень готовности к активным действиям и ресурсы, которые у вас есть", – рассказала лидер белорусской оппозиции.

Тихановская подчеркнула, что "после отправки вашего последнего сообщения чат-бот автоматически удалит переписку с вами и исчезнет из списка чатов. А в нужный момент вы получите от него сообщение и будете знать о ваших дальнейших действиях".

По словам лидера белорусской оппозиции, никто не будет просить от людей больше, чем они готовы сделать. Однако вклад каждого позволит другим протестующим понять, что они – не одни.