Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская совершила поездку в Швейцарию, где встретилась с местными политиками. Политик попросила швейцарцев проверить счета белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская попросила, чтобы Швейцария раскрыла информацию о возможных активах Лукашенко в этой стране.

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Как рассказала прессекретарка политика Анна Красулина, Тихановская попросила предоставить информацию о возможных блокировках счетов диктатора швейцарскими банками.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции попросила клиентов швейцарских банков отказаться от покупки государственных бондов, выпущенных Беларусью.

Важно, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии,

– отметила Светлана Тихановская.