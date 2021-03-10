Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська здійснила поїздку у Швейцарію, де зустрілася з місцевими політиками. Політикиня попросила швейцарців перевірити рахунки білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Світлана Тихановська попросила, щоб Швейцарія розкрила інформацію про можливі активи Лукашенка в цій країні.

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Як розповіла прессекретарка політикині Анна Красуліна, Тихановська попросила надати інформацію про можливі блокування рахунків диктатора швейцарськими банками.

Крім того, лідерка білоруської опозиції попросила клієнтів швейцарських банків відмовитися від купівлі державних бондів, випущених Білоруссю.

Важливо, щоб Швейцарія почала розслідування відмивання грошей білоруськими чиновниками, які можуть мати рахунки у Швейцарії,

– наголосила Світлана Тихановська.

Зверніть увагу! Про активи білоруських політиків, причетних до режиму, почали більш активно говорити після виходу розслідування про статки Олександра Лукашенка. Детальніше про нього – за посиланням.