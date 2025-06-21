Тихановского неожиданно освободили из тюрьмы после визита Кэллога: ждать ли изменений в Беларуси

После визита Кита Келлога в Беларусь на свободу вышли 14 политзаключенных, среди них известный оппонент Лукашенко Сергей Тихановский. Визит американского спецпредставителя имел другую официальную цель, однако его последствия стали неожиданными.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала заявил, что сейчас главной темой являются именно российско-белорусские военные учения. Именно из-за них, по его словам, Кит Келлог прибыл в Беларусь.

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Страны годы не имели дипломатических отношений

США нужно было подать определенный сигнал, чтобы показать, что прорыв международной дипломатической изоляции был не напрасным. Буряченко также отметил, что эта изоляция не принесла никаких существенных результатов для США.

Даже если мы надеемся хотя бы на временное прекращение боевых действий в российско-украинской войне, эти учения этого не ускорят. Сергей Тихановский сейчас является скорее символической фигурой – в значительной степени благодаря жене, которая стала публичным лицом и может удовлетворить американскую сторону как "оправдание" этого визита,

– сказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что с 2018 года между Соединенными Штатами и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вообще нет дипломатических отношений. Они были полностью остановлены после президентских выборов, которые были сфальсифицированы Лукашенко.

Буряченко напомнил, что последние попытки США влиять на ситуацию в Беларуси были еще во времена экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Тогда Трамп, во время своего первого срока, пытался наладить хоть какой-то контакт с Беларусью. Его целью было использовать Беларусь как возможный противовес России.

Тогда из этого ничего не вышло, и сейчас, похоже, тоже ничего не получится. Ведь ни Лукашенко, ни Беларусь как государство не имеют реальной субъектности. В условиях фактической зависимости от Владимира Путина ее просто не существует. Тихановского могли отпустить достаточно спокойно, ведь даже во время выборов шансов на победу в условиях тотальных фальсификаций не имел,

– отметил Буряченко.

Он добавил, что за последние годы российские спецслужбы настолько глубоко проникли в Беларусь, что Тихановский и его жена могут надеяться разве что на продолжение деятельности "правительства в изгнании".

Лукашенко полностью зависит от Москвы

Он объяснил, что когда финансирование со стороны США сократилось, многие оппозиционные движения оказались на паузе. Это касается как белорусской оппозиции внутри страны, так и той, что работает в эмиграции. Значительная часть этого финансирования поступала через американские и европейские фонды, но сейчас оно заметно уменьшилось.

Поэтому сегодня Светлана Тихановская не представляет никакой серьезной угрозы для режима Лукашенко – самопровозглашенного президента Беларуси, который сейчас полностью зависит от Москвы.

К слову, Сергей Тихановский – белорусский блогер и активист, известен критикой режима Лукашенко через свой YouTube-канал. В 2020 году он планировал баллотироваться в президенты, но был задержан во время предвыборной кампании. Ему предъявили обвинения в организации беспорядков, препятствовании выборам и разжигании вражды. В 2021 году его приговорили к 18 годам колонии.