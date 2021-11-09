О победе Тихановского и обязательстве Лукашенко освободить блогера сообщил правозащитный центр "Вясна".
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Тихановский выиграл дело в ООН
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу в отношении Тихановского. Она признала, что его дело является политическим преследованием.
Кроме того, группа пришла к выводу, что заключение Тихановского незаконно, поэтому режим Лукашенко должен освободить мужчину. Также "белорусские власти" обязали выплатить компенсацию за нарушение прав блогера и расследовать обстоятельства его заключения.
Основанием для задержания и последующего заключения под стражу Тихановского было осуществление им свободы выражения мнений и свободы собраний, а также права участвовать в управлении государством,
– объяснили эксперты.
Также рабочая группа ООН подчеркнула, что нет никаких доказательств подстрекательства к насилию со стороны Тихановского. Кроме того, ничто не подтверждает, что его действия привели к насилию. Зато были нарушены его права – блогеру отказали в праве на справедливый суд.
Что известно об этой рабочей группе ООНРабочая группа по произвольному задержанию – правовой механизм, созданный Советом ООН по правам человека. Она принимает решение по итогам процедуры, в которой государство может обжаловать утверждение заявителя. Как сообщает "Вясна", правительство Беларуси участвовало в процедуре, чем признало компетенцию группы.
Намерение идти в президенты и арест: что известно о Тихановском
- Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси.
- Однако в конце мая 2020 года его арестовали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий.
- После этого за кресло главы государства начала бороться его супруга Светлана Тихановская. После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались массовые протесты.
- В марте 2021 года Тихановскому предъявили окончательные обвинения по 4 статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.