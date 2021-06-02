Джин Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман прилетели в Литву, чтобы встретиться с белорусской оппозиционеркой. Встреча проходила в аэропорту Вилюнюса, длилась около часа и завершилась общей пресс-конфренцией.

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Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман сказал, что время заявлений прошло и пора решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима,

– говорится в сообщении.

Со своей стороны Свитилана Тихановская заявила, что теперь Лукашенко – угроза не только белорусской, но и международной безопасности.

Она призвала дать четкий сигнал России, что любые соглашения, подписанные с белорусским диктатором, будут пересмотрены или отменены.

Тихановскую пригласили выступить в Сенате

Сенаторы пригласили Светлану Тихановску посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в сенате США в июне. Обсудили также ее возможное участие в саммите "Большой семерки".

Тихановская подчеркнула важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию белорусских демократических сил к этой встрече, – говорится в сообщении,

– добавили в пресс-служба.

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Кстати, стало известно, что белорусская оппозиция готовится к новой волне протестов против Лукашенко. К такому шагу их подтолкнула ситуация с Протасевичем. Тихановская опубликовала соответствующее видеообращение в ютубе.

На задержание основателя телеграм-канала NEXTA отреагировала международное сообщество. В Белом доме заявили, что готовят новые санкции против Беларуси, а президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал инцидент позорным.