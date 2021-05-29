Об этом Тихановская сообщила во время пресс-конференции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала представителям оппозиции о плане по поддержке белорусской экономики.

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В целом Беларуси могут предоставить около 10 миллиардов евро

План предусматривает выделение 3 миллиардов евро помощи. Еще 3 – 4 миллиарда долларов могут поступить от Международного валютного фонда. Средства могут выделить и Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, правительства Великобритании, Канады и США. Таким образом общая сумма может достичь 10 миллиардов евро.

Мы делаем все, чтобы на следующий день после новых выборов (выборов президента – 24 канал) эту помощь оказали Беларуси,

– заверила Тихановская.

Инициатором плана по помощи Беларуси было правительство Польши. Такое предложение высказал премьер-министр Матеуш Моравецкий еще в сентябре 2020 года. За разработку плана взялась Еврокомиссия, к работе привлекли и Светлану Тихановскую.

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3 миллиарда помощи ЕС должны пойти на следующие направления:

Поддержка экономического роста.

Помощь по организации реформ.

Инвестиции в инфраструктуру и частный сектор.

ЕС заморозил помощь Минску

Отметим, что ранее Урсула фон дер Ляйен отметила, что 3 миллиардов помощи Минску не стоит ожидать, пока в Беларуси не состоятся демократические перемены. Помощь заморозили из-за ситуации с задержанием экс-главного редактора NEXTA Романа Протасевича.