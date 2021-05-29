Про це Тихановська повідомила під час пресконференції. Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла представникам опозиції про план з підтримки білоруської економіки.

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Загалом Білорусі можуть надати близько 10 мільярдів євро

План передбачає виділення 3 мільярдів євро допомоги. Ще 3 – 4 мільярди доларів можуть надійти від Міжнародного валютного фонду. Кошти можуть виділити і Всесвітній банк, Міжнародна фінансова корпорація, уряди Великої Британії, Канади та США. Таким чином загальна сума може досягнути 10 мільярдів євро.