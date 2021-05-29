ЄС готовий допомогти грішми демократичній Білорусі / Strategeast
Євросоюз готовий виділити Білорусі велику суму допомоги, проте лише за умови, якщо в країні буде демократія. Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що взяти з приклад ЄС можуть і інші міжнародні організації.
Загалом Білорусі можуть надати близько 10 мільярдів євро
План передбачає виділення 3 мільярдів євро допомоги. Ще 3 – 4 мільярди доларів можуть надійти від Міжнародного валютного фонду. Кошти можуть виділити і Всесвітній банк, Міжнародна фінансова корпорація, уряди Великої Британії, Канади та США. Таким чином загальна сума може досягнути 10 мільярдів євро.
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