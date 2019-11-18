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      Тихо и без истерик: дело против Ульяны Супрун закрыли

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      Ульяна Супрун – бывшая исполняющая обязанности руководительницы МЗ / pravda.com.ua

      Окружной административный суд Киева закрыл дело против Ульяны Супрун – бывшей руководительницы Министерства здравоохранения со статусом исполняющей обязанности. Это дело открывали по иску тогда еще представителя "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука.

      Причем дело против Ульяны Супрун суд закрыл "с запретом повторного обращения". Об этом экс-министр написала в своем твиттере 18 ноября

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      "Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served (с английского "правосудие соблюдено" – 24 канал)", – отметила Супрун.

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      Что это за дело против Супрун?
      В феврале 2019 года тогда еще народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Ульяну Супрун. Мол, она не может выполнять обязанности руководительницы МЗ, потому что якобы является гражданкой США. Тот же Окружной админсуд временно запретил Супрун выполнять ее обязанности, но вскоре отменил это решение.

      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: читайте откровенное интервью Супрун 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Игорь Мосийчук Ульяна Супрун Окружной административный суд Киева
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