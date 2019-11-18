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      Тихо і без істерик: справу проти Уляни Супрун закрили

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      Уляна Супрун – колишня виконувачка обов'язків очільниці МОЗ / pravda.com.ua

      Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти Уляни Супрун – колишньої керівниці Міністерства охорони здоров'я зі статусом виконувачки обов'язків. Цю справу відкривали за позовом тоді ще представника "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука.

      Причому справу проти Уляни Супрун суд закрив "із забороною повторного звернення". Про це ексміністерка написала у своєму твіттері 18 листопада

      Читайте також: Як Супрун планує піклуватися про здоров'я українців після звільнення з МОЗу

      "Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served (з англійської "правосуддя дотримано" – 24 канал)", – зазначила Супрун.

      Читайте також: Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів

      Що це за справа проти Супрун? У лютому 2019 року тоді ще народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав до суду на Уляну Супрун. Мовляв, вона не може виконувати обов'язки керівниці МОЗ, бо начебто є громадянкою США. Той же Окружний адмінсуд тимчасово заборонив Супрун виконувати її обов'язки, але невдовзі скасував це рішення.

      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: читайте відверте інтерв'ю Супрун 24 каналу.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Окружний адміністративний суд Києва Уляна Супрун Ігор Мосійчук
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