Тихо і без істерик: справу проти Уляни Супрун закрили

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти Уляни Супрун – колишньої керівниці Міністерства охорони здоров'я зі статусом виконувачки обов'язків. Цю справу відкривали за позовом тоді ще представника "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука.

Причому справу проти Уляни Супрун суд закрив "із забороною повторного звернення". Про це ексміністерка написала у своєму твіттері 18 листопада

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"Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served (з англійської "правосуддя дотримано" – 24 канал)", – зазначила Супрун.

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served. pic.twitter.com/YXWYLCbzHZ — Уляна Супрун (@usuprun) November 18, 2019

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Що це за справа проти Супрун? У лютому 2019 року тоді ще народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав до суду на Уляну Супрун. Мовляв, вона не може виконувати обов'язки керівниці МОЗ, бо начебто є громадянкою США. Той же Окружний адмінсуд тимчасово заборонив Супрун виконувати її обов'язки, але невдовзі скасував це рішення.

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