Сейчас у 24 Канала – новый рекорд. Более 200 000 пользователей подписались на наш профиль в тиктоке.

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Факты о нашем TikTok

Руководитель отдела соцмедиа 24 Канала Яромир Вдович заявил, что он и коллеги начали серьезно заниматься тиктоком с декабря 2022 года, хотя страница 24 Канала существовала еще до того. Она быстро получила верификацию.

Мы хотим больше знакомить молодежь с нашими ведущими и медиа в целом. Показывать, что мы – это прежде всего люди. И это действительно работает. Для этого мы используем тренды, а иногда пытаемся сами их создать,

– сказал Яромир.

По его словам, идеи для тиктока возникают как спонтанно, так и на основе каких-то трендов. Яромир отмечает, что больше всего просмотров на этой платформе собирают наши ведущие, телевидение и его заслуги. Еще неплохо "заходят" видеосравнения, а также ролики с нашими защитниками и Владимиром Зеленским. В то же время, сейчас сложно освещать украинские реалии в тиктоке, потому что пока эта платформа не очень дружелюбна к новостям с фронта или обстрелам Россией мирных украинцев.

Наш TikTok – это постоянный эксперимент. Мы всегда думаем и стараемся пробовать новые форматы и инфоповоды. Если TikTok дойдет до того, что правила не будут так жестки, то мы для новостей создадим еще одну страницу, чтобы не смешивать все в одно,

– добавил он.

Чем TikTok 24 Канала особенный

Руководитель контент-мейкеров TikTok/Shorts на 24 Канале Мария Берук ежедневно мониторит события и тренды и думает, какие видео можно создать на их основе. Она объяснила, как удалось добиться успеха за столь короткое время.

В первую очередь, я люблю то, что я делаю. TikTok – это как мой ребенок. Мне кажется, что следование трендам и создание оригинального контента с нашими ведущими и стало путём к успеху, потому что ни одно медиа Украины не снимает таких тиктоков. Зрителям интересно видеть закулисье телестудии и смотреть на телеведущих вне эфира,

– сказала она.

Мария обожает создавать контент с телеведущими, а им тоже нравится снимать тиктоки и проводить прямые эфиры. По словам тикток-мейкера, они даже предлагают свои идеи для видео.

Наши телеведущие в тиктоке отвечают на вопросы, о которых их коллеги из других медиа молчат. Например: с кем нужно спать, чтобы стать телеведущим, сколько они зарабатывают, сколько в день спят и что бы они делали, если проспали эфир. И даже говорят о том, что их бесит в работе,

– объяснила Мария.

Как создается контент для TikTok 24 Канала

По словам Марии, в событийных токтоках главное – это скорость, простая и доступная подача новости. А в контенте с телеведущими главное, чтобы у каждого из них была своя изюминка, которая будет отличать его от коллег.

Я всегда читаю комментарии под видео, чтобы понимать, что интересует людей в работе ведущих и потом об этом снять видео. Пытаюсь взаимодействовать с подписчиками,

– добавила она.

Наша тикток-мейкер старается подавать актуальные новости на простом языке, порой создавая мемные ролики. Как отмечает Мария, главным в развитии TikTok 24 Канала в ближайшем будущем является акцент на создании новостного контента, который будет интересен всем возрастным категориям, особенно молодежи.

Что говорят о TikTok наши ведущие

Арсен Цымбалюк заявил, что ему нравится сниматься в тиктоках 24 Канала, потому что это также общение с нашими зрителями.

Это общение, во-первых, с новой аудиторией – значительно моложе, чем нас смотрит на ТВ и в ютубе. А во-вторых, это общение еще на другом языке (как говорят американцы, с другим tone of voice). Здесь можно делать все то, чего не можешь сделать в эфире и иногда даже в ютубе. Словом, отрываемся по полной!

– объяснил он.

К слову, любимый тикток Арсена – это видео, которое перепостил тиктокер Влад Марбелья. В нем наш ведущий цитирует его легендарный прикол о дневнике.

Как рассказал Цымбалюк, при создании тиктоков он на 50% расслабляется, но еще на 50% – чувствует ответственность за контент.

Хотя я не знаю, кому из украинцев в наше время удается расслабиться на все 100%,

– сказал ведущий.

Арсен также рассказал о своем процессе создания тиктоков. Сначала телеведущий импровизирует, а затем "в процессе рождается что-нибудь прикольное". В конце концов, он записывает видео по тому сценарию, который сам придумал во время одного из предыдущих дублей.

На вопрос, почему стоит подписаться на наш TikTok 24 Канала, Арсен сказал коротко.

Потому что мы выдаем базу!

Главная редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк тоже иногда снимается в тиктоках и базирует.

Анастасия Норицина призналась, что ей тоже нравится участвовать в создании тиктоков 24 Канала. Для нее это такое своеобразное развлечение, которое ее разряжает.

Ты немного разгружаешься перед эфирами. Ну и, во-вторых, это твоя популяризация. Плюс люди тебя смотрят, ругают, подписываются. Почему не сниматься?

– сказала она.

Любимое видео Анастасии – это то, где она объясняет, почему ведущие ходят на каблуке, если они не видны.

Наша телеведущая не только работает по сценариям Марии, но и импровизирует в токтоках. Она объяснила, почему на самый крутой TikTok 24 Канала следует подписаться.

Ну, как это. Вы посмотрите, какие там только ведущие работают самые красивые. Которые все красивые, с чувством юмора, снимают тиктоки, умеют на камеру показывать то, что, возможно, никогда не покажут в эфире. Как это – не подписаться?

– сказала Анастасия.

Телеведущая отметила, что всем обязательно нужно подписаться на TikTok 24 Канала.

К слову, недавно мы побили еще один рекорд – на наш аккаунт 24 Канала в Facebook подписалось 2,5 миллиона пользователей. В отличие от тиктока, в фейсбуке мы публикуем преимущественно события, уникальные видео и картинки – о войне, ситуации в Украине и мире, успехах наших Сил обороны и т.д.