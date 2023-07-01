Зараз у 24 Каналу – новий рекорд. Понад 200 000 юзерів підписалися на наш профіль у тіктоці.

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Якщо хочете також переглядати круті, смішні та важливі відео у нашому тіктоці – підписуйтеся тут!

Факти про наш TikTok

Керівник відділу соцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович заявив, що він і колеги почали серйозно займатись тіктоком з грудня 2022 року, хоча сторінка 24 Каналу існувала ще й до того. Вона швидко отримала верифікацію.

Ми хочемо більше знайомити молодь з нашими ведучими та медіа загалом. Показувати, що ми – це перш за все люди. І це дійсно працює. Для цього ми використовуємо тренди, а іноді намагаємось самі їх створити,

– сказав Яромир.

За його словами, ідеї для тіктоку виникають як спонтанно, так і на основі якихось трендів. Яромир зазначає, що найбільше переглядів на цій платформі збирають наші ведучі, телебачення та його залаштунки. Ще непогано "заходять" відеопорівняння, а також ролики з нашими захисниками та Володимиром Зеленським. Водночас зараз складно висвітлювати українські реалії у тіктоці, бо поки що ця платформа не дуже приязна до новин з фронту чи обстрілів Росією мирних українців.

Наш TikTok – це постійний експеримент. Ми завжди думаємо та намагаємось пробувати нові формати та інформприводи. Якщо TikTok дійде до того, що правила не будуть такі жорсткі, то ми для новин створимо ще одну сторінку, щоб не змішувати усе в одне,

– додав він.

Чим TikTok 24 Каналу особливий

Керівниця контент-мейкерів TikTok/Shorts на 24 Каналі Марія Берук щодня моніторить події й тренди та думає, які відео можна створити на їхній основі. Вона пояснила, як вдалося досягти успіху за такий короткий час.

Найперше, я люблю те, що я роблю. TikTok – це як моя дитинка. Мені здається, що слідування трендам та створення оригінального контенту з нашими ведучими і стало шляхом до успіху, бо жодне медіа України не знімає таких тіктоків. Глядачам цікаво бачити залаштунки телестудії та дивитися на телеведучих поза ефіром,

– сказала вона.

Марія обожнює створювати контент з телеведучими, а їм теж подобається знімати тіктоки та проводити прямі ефіри. За словами тікток-мейкерки, вони навіть пропонують свої ідеї для відео.

Наші телеведучі у тіктоці відповідають на питання, про які їхні колеги з інших медіа мовчать. Наприклад: з ким "треба спати", щоб стати телеведучим, скільки вони заробляють, скільки на день сплять та що б вони робили, якщо проспали ефір. Та навіть говорять про те, що їх бісить у роботі,

– пояснила Марія.

Як створюється контент для TikTok 24 Каналу

За словами Марії, у подієвих тіктоках головне – це швидкість, проста та доступна подача новини. А у контенті з телеведучими головне, щоб кожен з них мав свою родзинку, яка буде відрізняти його від колег.

Я завжди читаю коментарі під відео, аби розуміти, що цікавить людей у роботі ведучих і потім про це зняти відео. Намагаюся взаємодіяти з підписниками,

– додала вона.

Наша тікток-мейкерка старається подавати актуальні новини простою мовою, часом створюючи мемні ролики. Як зазначає Марія, головним у розвитку TikTok 24 Каналу у найближчому майбутньому є акцент на створенні новинного контенту, який буде цікавим усім віковим категоріям, особливо молоді.

Що кажуть про TikTok наші ведучі

Арсен Цимбалюк заявив, що йому подобається зніматися у тіктоках 24 Каналу, бо це також спілкування з нашими глядачами.

Це спілкування, по-перше, з новою аудиторією – значно молодшою, ніж нас дивиться на ТБ і в ютубі. А по-друге, це спілкування ще й іншою мовою (як кажуть американці, з іншим tone of voice). Тут можна робити все те, чого не можеш зробити в ефірі та подекуди навіть в ютубі. Словом, відриваємось по повній!

– пояснив він.

До слова, улюблений тікток Арсена – це відео, яке перепостив тіктокер Влад Марбелья. У ньому наш ведучий цитує його легендарний прикол про щоденник.

Як розповів Цимбалюк, під час створення тіктоків він на 50% розслабляється, але ще на 50% – відчуває відповідальність за контент.

Хоча я не знаю, кому з українців в наш час вдається розслабитися на всі 100%,

– сказав ведучий.

Арсен також розповів про свій процес створення тіктоків. Спочатку телеведучий імпровізує, а потім "в процесі народжується щось прикольне". Зрештою він записує відео за тим сценарієм, який сам вигадав під час одного з попередніх дублів.

На питання, чому варто підписатися на наш TikTok 24 Каналу, Арсен сказав коротко.

Бо ми видаємо базу!

Головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк теж інколи знімається у тіктоках та базує.

Анастасія Норіцина зізналася, що їй теж подобається брати участь у створенні тіктоків 24 Каналу. Для неї це така своєрідна розвага, яка її розряджає.

Ти трішки розвантажуєшся перед ефірами. Ну і, по-друге, це ж твоя популяризація. Плюс люди тебе дивляться, лайкають, підписуються. Чому не зніматися?

– сказала вона.

Улюблене відео Анастасії – це те, де вона пояснює, чому ведучі ходять на підборах, якщо їх не видно.

Наша телеведуча не тільки працює за сценаріями Марії, але й імпровізує у тіктоках. Вона пояснила, чому на найкрутіший TikTok 24 Каналу варто підписатися.

Ну як це. Ви подивіться, які там тільки ведучі працюють найгарніші. Які всі гарні, з почуттям гумору, знімають тіктоки, вміють на камеру показувати те, що, можливо, ніколи не покажуть в ефірі. Як це – не підписатися?

– сказала Анастасія.

Телеведуча зазначила, що усім обов'язково треба підписатися на TikTok 24 Каналу.

До слова, нещодавно ми побили ще один рекорд – на наш акаунт 24 Каналу у Facebook підписалися 2,5 мільйона користувачів. На відміну від тіктоку, у фейсбуці ми публікуємо переважно подієві новини, унікальні відео та картинки – про війну, ситуацію в Україні та світі, успіхи наших Сил оборони тощо.