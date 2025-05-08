Миллениалы уходят в TikTok: угрожает ли эта соцсеть новостным медиа в Украине

Для новостных медиа в Украине что угодно представляет угрозу, но TikTok выглядит одной из самых больших проблем в короткой перспективе. Он вполне способен забрать огромную часть взрослой аудитории, которая продолжает потреблять новости в Telegram, YouTube или том же сайте.

Так, это наиболее уязвимая аудитория мейнстрим медиа – в возрасте 35 – 44 лет. Они еще не являются полными консерваторами относительно источников информации, не плюют трижды через плечо, когда речь заходит о трендах на этой платформе. Это та аудитория, которой "вполне ок" сменить основной источник информации. Будьте готовы к тому, что эта аудитория станет редким гостем для ваших новостных сайтов. Почему я так убежден, что TikTok – это не просто развлечения, а реальная угроза для новостных медиа, читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Аудитория

Аудитория придет в TikTok не только за новостями. Она придет за образовательным или финансовым контентом, но персонализация контента там невероятная. Те, кто интересуется новостями, быстро найдут для себя новые источники информации. Да, там есть и будет очень много шлака. Но есть и будет еще больше трастовых инфлюенсеров. А персонификация создаст приятный и теплый информационный пузырь, из которого наша драгоценная аудитория возрастом 35 – 44 лет не захочет никуда выходить.

Если взглянуть на опыт США, то за 5 лет доля аудитории 35 – 44 лет у TikTok выросла с 12% до 19%. Согласно прогнозам, в ближайшие 3 года она будет составлять 22 – 25%. Если говорить об Украине:

возрастная категория 18 – 24 лет – это примерно 40% аудитории TikTok;

24 – 35 лет – это еще примерно 30%;

только 13 – 15% – аудитория в возрасте от 35 до 44 лет.

Не думаю, что украинские миллениалы имеют совсем другие привычки, которые приведут к игнорированию TikTok, как основного источника информации. Но рост аудитории TikTok в Украине будет происходить благодаря именно этим двум сегментам: 25 – 34 и 35 – 44.

Рекламные бюджеты

В апреле платформа вернула возможность для Украины ставить видео на платное продвижение. Это достаточно удобный инструмент, который позволяет достичь поставленных KPI's не только по охвату, но и по вовлечению аудитории. Вполне реально, что часть бюджетов перекочует с цукерберговой Meta или YouTube. Но в течение года, когда успешные кейсы будут циркулировать среди представителей рекламных агентств и бренд-менеджеров продуктовых компаний, то они пересмотрят медиасплит. Новое распределение вполне реально заберет деньги, которые могли пойти на новостное медиа.

Приход более взрослой аудитории притянет с собой новые рекламные бюджеты новых рекламодателей. Новостные медиа все еще будут интересны для публикации PR-материалов и спецпроектов, но будет ли этого достаточно для медиа? Очень сомневаюсь.

От развлекательной до новостной платформы

Можно продолжать шутить, что TikTok – это только танцы и "голубило-шпиониро", однако на платформе уже сейчас есть огромное количество новостного и аналитического контента. Например, для меня TikTok был более информативным в освещении некоторых событий, например пожаров в Лос-Анджелесе. Алгоритм предоставил мне гораздо больше информации, чем наши СМИ или телеграм-каналы. События в Овальном кабинете в конце февраля были также подробно проанализированы и освещены. К моему удивлению, контент в TikTok появился достаточно быстро. Это была аналитика от инфлюенсеров, международных новостных медиа или американские вечерние шоу, которые в сатирической подаче освещали ссору президентов.

Со временем таких пользователей, как я, которые признали, что TikTok – это и о новостях также, будет становиться все больше. Будет становиться больше украинских инфлюенсеров. Локальные медиабренды будут пытаться публиковать короткие видео, потому что если они этого не будут делать, то их место займут те же инфлюенсеры.

Кроме этого, будет происходить изменение формата потребления новостей – короткая, понятная и эмоциональная подача заменит сложные текстовые новости. Это не произойдет в какой-то конкретный период, к которому новостники должны подготовиться.

На самом деле это уже происходит, но настолько незаметно для нас, что мы об этом и не думали. Говорится не только о младшем поколении, но и обо всех нас, кто предпочитает короткое видео, над коротким текстом.

Уже сейчас 46% пользователей платформы признают, что TikTok стал для них местом получения новостей. 62% этих людей – это аудитория, которая моложе 30 лет.

Вместо выводов могу посоветовать юзать CupCat и подписаться на TikTok 24 Канала – у нас там почти 470 тысяч подписчиков, а наша лучшая команда создает действительно интересный контент.