Нових померлих від COVID-19 – 769, але водночас – 18,5 тисяч нових хворих. Хоча смертність і далі тримається на високому рівні, втім захворюваність таки пішла на спад.
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Відповідно можна робити висновки, що карантинні обмеження таки мають позитивні наслідки. Щоправда, Київ поновлює навчання в школі – як на мене, це зарано. Однак, ймовірно, Кличко і собі хоче більших рейтингів від вдячних батьків, які втомилися самотужки вчити дітей.
Прихильники Шарія та Тимошенко – антивакцинатори
У свіжому опитуванні фахівці соціологічної групи "Рейтинг" дізнавалися в українців ставлення до вакцинації, паралельно розпитуючи про їхні політичні вподобання. Виявилось, що найбільше антивакцинаторів серед прихильників Анатолія Шарія та Юлії Тимошенко.
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Взагалі-то усі політичні партії таких мають. Втім у Петра Порошенка таких, до прикладу, удвічі менше, аніж в Шарія, і в півтора раза антивакцинаторів менше у Зеленського. Однак партія "Батьківщина" тут в рекордсменах – майже половина її прихильників не готова вакцинуватися.
Активні вакцинатори – прихильники партії "ЄС"
Водночас саме серед прихильників партії "Європейська Солідарність" – найбільша кількість вакцинованих. Тут також найбільше тих, хто адекватно ставиться до карантинних обмежень і негативно до політиків, які невакциновані.
Результати залежать від електорату
Не можна сказати, що Петро Порошенко особливо пропагував вакцинацію серед своїх прихильників, так само як Юлія Тимошенко – антивакцинаторство. Така от кореляція серед їхніх прихильників присутня. Я розмірковував, радився з колегами, як так може бути – і, здається, ми знайшли відповідь.
Так от, серед прихильників Юлії Тимошенко так багато "антиваксів", адже в неї взагалі вельми специфічний електорат.
Якщо порівнювати з іншими політиками – електорат Тимошенко з браком освіти та прибутків. Тоді, як інші дослідження (від американців) показують, що прихильників вакцинації найбільше саме серед багатих та освічених.
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Для Тимошенко мав би бути не надто приємний сюрприз, що в неї такі виборці. Однак певен, що якраз своїх виборців, свою аудиторію – вона давним-давно знає, як облуплених, тому сюрпризом таке відкриття не стало.
Мотивація вакцинуватись
Утім, хочу це зараз вивернути бік мотивації вакцинуватися. Отже, якщо хочете бути розумним і багатим – то вакцинуйтеся.
Водночас якщо не хочете вакцинуватися – ваше право, але тоді вас запишуть в прихильники Юлії Тимошенко. Як вам такий варіант?