Тимошенко попросилась в правительство Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время согласительного совета попросилась в правительство к Зеленскому.

Фракция "Батькивщина" предлагает создать правительство национального единства для преодоления экономического кризиса, заявляет лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Наша команда настаивает на том, чтобы сейчас создать правительство национального единства, специальную программу выхода из кризиса и начать системные консультации парламента и президента", – сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.