Тимошенко прокомментировал причастность компании его жены к организации форума "Украина 30"

На днях СМИ заявили, что организатором форума "Украина 30" без конкурса стала жена заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Он в ответ отметил, что не видит в этом каких-либо нарушений.

Тимошенко эксклюзивно прокомментировал журналистам 24 канала причастность компании, которой владеет его жена, к организации форумов "Украина 30" с постоянным участием Владимира Зеленского.

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Реакция Тимошенко на упреки журналистов

Заместитель главы ОП отметил, что журналисты издания "Бабель", которые обнародовали расследование по финансированию форумов, не учли его комментариев.

Тимошенко пояснил, что ранее он владел компанией, однако теперь она (с весны 2020 года) – его жены. Чиновника очень удивили упреки журналистов-расследователей о том, что фирма якобы "не должна работать с частным сектором".

Компания не работает с бюджетными учреждениями, не получает бюджетные деньги. Но из-за того, что я когда-то владел этой компанией, то теперь она вообще ничего не может делать – для меня это странно,

– подчеркнул заместитель главы ОП.

Он также добавил, что компания получила много наград, в том числе и международных, за телевизионные ролики. Она одна из тех, кто делает больше всего ивент-компаний в Европе.

Тимошенко прокомментировал расследование СМИ: смотрите видео

Результаты расследования, обнародованные СМИ