Тимошенко рассказал, откуда взял 5 миллионов гривен на дом
Кирилл Тимошенко подтвердил, что в этом году купил дом. Однако, по словам заместителя главы Офиса Президента, информация о том, сколько стоило его новое жилье, сильно завышена.
Источник:НВ
Тимошенко отметил, что его дом стоил не 10 миллионов гривен, а 5. Такую цену можно посмотреть на сайте коттеджного городка, где семья Тимошенко его покупала.
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Откуда деньги на дом
Заместитель главы ОП заявил, что имел задекларированные средства. И до политики занимался бизнесом.
У меня достаточно средств, которые я накопил. Я могу себе позволить купить этот дом или другой. К тому же и моя жена зарабатывает неплохо,
– пояснил он.
Тимошенко рассказал, что его жена не имеет никакого отношения к государственной власти и к госсредствам. Она владеет киношколой. Кирилл Тимошенко признался, что его самой дорогой покупкой за последние 5 лет стал автомобиль BMW X5.
Что известно о доме Тимошенко
- По данным СМИ, Тимошенко приобрел дом в коттеджном городке закрытого типа "Альпийка". Оно расположено в селе Подгорцы Обуховского района, что в восьми километрах от Киева или в 20 минутах от центра столицы на машине.
- Поместья построены на берегу озера, где обустроена набережная для отдыха. В "Альпийке" есть теннисный корт, поле для минифутбола и детская площадка. В городке круглосуточно работают охранная и сервисная службы.
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