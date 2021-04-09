Кирилл Тимошенко подтвердил, что в этом году купил дом. Однако, по словам заместителя главы Офиса Президента, информация о том, сколько стоило его новое жилье, сильно завышена.

Тимошенко отметил, что его дом стоил не 10 миллионов гривен, а 5. Такую цену можно посмотреть на сайте коттеджного городка, где семья Тимошенко его покупала.

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Откуда деньги на дом

Заместитель главы ОП заявил, что имел задекларированные средства. И до политики занимался бизнесом.

У меня достаточно средств, которые я накопил. Я могу себе позволить купить этот дом или другой. К тому же и моя жена зарабатывает неплохо,

– пояснил он.

Тимошенко рассказал, что его жена не имеет никакого отношения к государственной власти и к госсредствам. Она владеет киношколой. Кирилл Тимошенко признался, что его самой дорогой покупкой за последние 5 лет стал автомобиль BMW X5.

Что известно о доме Тимошенко