Тимошенко розповів, звідки взяв 5 мільйонів гривень на будинок
Кирило Тимошенко підтвердив, що цьогоріч купив будинок. Однак, за словами заступника глави Офісу Президента, інформація про те, скільки коштувало його нове житло, сильно завищена.
Джерело:НВ
Тимошенко зазначив, що його будинок коштував не 10 мільйонів гривень, а 5. Таку ціну можна побачити на сайті котеджного містечка, де родина Тимошенка його купувала.
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Звідки гроші на будинок
Заступник глави ОП заявив, що мав задекларовані кошти. І до політики займався бізнесом.
У мене достатньо коштів, які я накопичив. Я можу собі дозволити купити цей будинок або інший. До того ж і моя дружина заробляє непогано,
– пояснив він.
Тимошенко розповів, що його дружина не має жодного стосунку до державної влади й до держкоштів. Вона володіє кіношколою. Кирило Тимошенко зізнався, що його найдорожчою покупкою за останні 5 років став автомобіль BMW X5.
Що відомо про будинок Тимошенка
- За даними ЗМІ, Тимошенко придбав будинок у котеджному містечку закритого типу "Альпійка". Воно розташоване у селі Підгірці Обухівського району, що за вісім кілометрів від Києва або за 20 хвилин від центру столиці автівкою.
- Маєтки побудовані на березі озера, де облаштована набережна для відпочинку. В "Альпійці" є тенісний корт, поле для мініфутболу та дитячий майданчик. У містечку цілодобово працюють охоронна і сервісна служби.
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